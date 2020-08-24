快訊

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

【暑假高貴營隊1】教你做學習歷程檔案 4天7800元報名秒殺

中職／桃猿威拉諾拚睽違2個月勝投 兄弟廖乙忠先發

中央社 / 台北24日電
猿隊洋投威拉諾。聯合報系資料照片／記者葉姵妤攝影
猿隊洋投威拉諾。聯合報系資料照片／記者葉姵妤攝影

中職中信兄弟隊明天起在主場與樂天桃猿隊打2連戰，兄弟隊由本土投手廖乙忠先發，桃猿隊則派出洋投威拉諾應戰；威拉諾超過2個月沒有在一軍拿下勝投，明天比賽全力搶勝。

中信兄弟隊明天起在洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟隊上週末與統一獅隊3連戰打得辛苦，其中2場比賽都是打滿12局，21日比賽延長賽12局握手言和，昨天比賽則是12局牛棚失守，以0比4吞下敗仗。

兄弟隊明天比賽由本土投手廖乙忠先發，廖乙忠上一場先發出賽為12日與統一獅隊交手，投5.1局被敲12支安打，包括2發全壘打，失掉8分（7分責失分）、吞下敗仗，目前一軍戰績2勝6敗、防禦率6.71。

廖乙忠本季與樂天桃猿隊交手，總計5場先發、2場後援，戰績1勝3敗，對戰防禦率4.66；桃猿隊廖健富本季與廖乙忠對戰打得最有心得，總計10打數敲出5支安打、對戰打擊率5成，朱育賢、陳俊秀、陽耀勳本季都曾從廖乙忠手中開轟。

樂天桃猿隊將派出洋投威拉諾先發，威拉諾本季出賽成績不理想，上一次在一軍拿下勝投已經是6月20日與兄弟隊交手，投7局被敲3支安打，失掉1分責失分、拿下目前為止唯一1勝，近期吞下先發4連敗。

威拉諾僅管出賽成績不理想、防禦率偏高6.53，但與兄弟交手數據不差，3場先發戰績1勝2敗， 總計投21局失掉10分（6分責失分），對戰防禦率2.57，明天交手有機會拚睽違2個月的勝投。

樂天桃猿 廖乙忠

延伸閱讀

中職／還沒先發已吞敗投 獅洋投布雷克4日迎戰兄弟雪恥

中職／前有黃恩賜、後有余謙 陳琥要有背水一戰決心

中職／等了83天廖乙忠再奪勝 丘總點出好投關鍵

我是MVP／連續五次對戰猿隊 廖乙忠終於有破解之道

相關新聞

中職／猿隊與5新人達共識 林子崴簽約金380萬加盟

樂天桃猿隊今天宣布與五名新人達成加盟共識，分別是第二輪選進的林子崴、第三輪許峻暘、第四輪林政華、第八輪林楷錡和第九輪的蔡...

中職／打線缺金卻飛龍在天 富邦這把要怎胡？

今年上半季富邦悍將勝率不到4成，戰績墊底，原本不被外界看好，沒想到下半季表現脫胎換骨，目前勝率超過5成，有強勢攻頂之勢，富邦球迷似乎已忘記，其實主力球員胡金龍消失很久了。 胡金龍6月25日因「胡

日職／隨獨立聯盟球隊練球 川崎宗則：台灣也是選項

日籍球星川崎宗則還未放棄選手生涯，今天起隨日本BC獨立聯盟栃木隊練球，他在受訪時談到未來動向，表態日本職棒並非選項，在獨...

日職／猛牛換帥重新整軍 張奕歸隊時機正好

歐力士猛牛隊的台灣投手張奕22日對西武獅先發5局無失分，拿下相隔373天的勝投，帶領歐力士以5：2贏球。功臣除了張奕之外，之前被評為A級戰犯的洋砲瓊斯（Adam Jones）演出單場雙響砲，也在功勞簿

中職／替補敲3安打 陳凱倫場下帶動氣氛時也在動腦

富邦悍將隊內野手陳凱倫本季出賽機會有限，昨天卻在五局替補上場後，繳出3安打「猛打賞」，他透露，「可能因為現在自己心態比較...

中職／獅隊新洋投泰迪二軍亮相 有望周末一軍開箱

統一獅隊新洋投泰迪今天在二軍小試身手，對富邦悍將隊先發2.1局，被敲2安打、失2分（責失1分），有可能本周末於一軍「開箱...

中職／雨神同行 翁瑋均第9勝再等等

樂天桃猿隊投手翁瑋均以八勝居本土最多勝，「關機」兩周後復出爭取並列領先的第九勝，卻遇到雨神攪局，前天比賽歷經四次蓋帆布，...

中職／不悶了！王柏融「一棒」 扛出安打

旅日台將王柏融的生涯最長安打荒，終於畫下句點，昨天火腿隊面對樂天隊，王柏融第二打席敲出二壘打，中止連十八打數沒有安打，這...

中職／眼神逼退洪總 陳仕朋120球完封猿

「那個眼神，就是在問我可不可以繼續投，我點頭。」富邦悍將隊左投陳仕朋以一二○球投出九局完封勝，助隊以六比○擊敗樂天桃猿隊...

中職／猛威爾、羅傑斯都太猛 獅隊延長12局擊敗兄弟

統一獅與中信兄弟隊洋投演出巔峰對決，獅隊新兵猛威爾的開箱秀，繳出6局無失分，兄弟羅傑斯更猛，投了8局沒掉分，兩隊0：0的...

中職／「累到眼睛只看得到球」高國輝敲兩分砲

昨天比賽耗時近七小時，富邦悍將隊高國輝今天帶著疲憊的身軀，繳出4支安打、3分打點，包含一發兩分砲，賽後第一句話就是喊累，...

中職／陳仕朋狂飆完封勝 本季土投第一人

土洋左投對決，本土派的陳仕朋壓倒洋投卡本特，加上高國輝敲出4安打、3分打點，包括一發兩分砲，聯手助富邦悍將隊以6：0擊敗...

熱門新聞

中職／打線缺金卻飛龍在天 富邦這把要怎胡？

NBA／絕殺三分氣走快艇 唐西奇：人生最美的感受

NBA／信守承諾現身挺獨行俠 柯瑞送弟弟意外驚喜

NBA／出言涉種族歧視引嘩然 哈瑞爾主動找唐西奇致歉

菁英盃籃賽／U18奪大專冠軍 教頭點名驚豔奇兵

NBA／絕殺快艇 唐西奇：前所未有最棒感受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。