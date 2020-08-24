中職／桃猿威拉諾拚睽違2個月勝投 兄弟廖乙忠先發

中職中信兄弟隊明天起在主場與樂天桃猿隊打2連戰，兄弟隊由本土投手廖乙忠先發，桃猿隊則派出洋投威拉諾應戰；威拉諾超過2個月沒有在一軍拿下勝投，明天比賽全力搶勝。

中信兄弟隊明天起在洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟隊上週末與統一獅隊3連戰打得辛苦，其中2場比賽都是打滿12局，21日比賽延長賽12局握手言和，昨天比賽則是12局牛棚失守，以0比4吞下敗仗。

兄弟隊明天比賽由本土投手廖乙忠先發，廖乙忠上一場先發出賽為12日與統一獅隊交手，投5.1局被敲12支安打，包括2發全壘打，失掉8分（7分責失分）、吞下敗仗，目前一軍戰績2勝6敗、防禦率6.71。

廖乙忠本季與樂天桃猿隊交手，總計5場先發、2場後援，戰績1勝3敗，對戰防禦率4.66；桃猿隊廖健富本季與廖乙忠對戰打得最有心得，總計10打數敲出5支安打、對戰打擊率5成，朱育賢、陳俊秀、陽耀勳本季都曾從廖乙忠手中開轟。

樂天桃猿隊將派出洋投威拉諾先發，威拉諾本季出賽成績不理想，上一次在一軍拿下勝投已經是6月20日與兄弟隊交手，投7局被敲3支安打，失掉1分責失分、拿下目前為止唯一1勝，近期吞下先發4連敗。

威拉諾僅管出賽成績不理想、防禦率偏高6.53，但與兄弟交手數據不差，3場先發戰績1勝2敗， 總計投21局失掉10分（6分責失分），對戰防禦率2.57，明天交手有機會拚睽違2個月的勝投。