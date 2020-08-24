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菁英盃籃賽／U18打開視野 宋瑞蓁愛上傳球
今年3月拿下HBL女甲新人后，北一女中後衛宋瑞蓁今年暑假再和隊友彭詩婷一同入選U18亞青中華女籃培訓隊，集訓期雖短卻讓她「視野」大開，愛上穿針引線的感覺。
U18中華女籃教頭陳美莉將控球大任交給國中得分能力出色的宋瑞蓁，昨天已回歸母隊北一打高中組的她笑說：「美莉教練讓我掌控整個球場，拿到球就衝。」
她透露，集訓後領略助攻的美妙，「突然很喜歡傳球，但今天傳出很多莫名其妙的失誤。」她解釋說，可能心裡想的好機會，隊友卻未必心有靈犀，才出現幾次直送場外的失誤。
北一教頭駱燕萍提到，U18中華隊匯集各隊好手，宋瑞蓁和菁英同隊，視野寬廣度就像開關突然被打開，不過球隊給她的定位本就是「雙能衛」，一號、二號隨時轉換。
近期實施瘦身計畫有成的高二中鋒蔡佑蓮，去年就和宋瑞蓁、彭詩婷一起進入HBL女甲12人名單，她認為宋瑞蓁集訓歸隊的確「更會傳球」，沒入選培訓隊的球員也努力為賽季調整，她笑說：「不能只有她們進步，我們也有進步！」
迎接宋瑞蓁、彭詩婷歸隊的「小綠綠」，今天菁英盃高女甲4強賽以81：60輕取南湖高中，明天冠軍戰將和淡水商工會師，重演今年3月的108學年HBL女甲冠軍戰戲碼。
早一場出賽的淡商，賽後還留下來看了一會兒比賽，淡商教頭陳美莉看著全場飛奔的宋瑞蓁忍不住讚賞眼光，剛完成U18帶隊任務的教頭笑說：「這孩子！真是的，交給她太多東西了！」
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