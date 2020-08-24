快訊

三大族群限定 60萬份600元紙本藝fun券31日起登記抽籤

中職／猿隊與5新人達共識 林子崴簽約金380萬加盟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林子崴簽約加盟。 報系資料照
林子崴簽約加盟。 報系資料照

樂天桃猿隊今天宣布與五名新人達成加盟共識，分別是第二輪選進的林子崴、第三輪許峻暘、第四輪林政華、第八輪林楷錡和第九輪的蔡鎮宇。

猿隊在今年選秀帶回九名好手，今天宣布已與五人達成合約，第二輪指名的投手林子崴，一直是穀保家商的王牌先發，擁有不可多得的左投身手。猿隊以簽約金380萬元簽下林子崴，一軍月薪7萬元，附帶70萬元的激勵獎金。

來自開南大學的強力右投許峻暘簽約金312萬元、一軍月薪8萬元，並附帶50萬元的激勵獎金。

三名外野手的部分，林政華以簽約金260萬元、一軍月薪7萬元的條件與球團達成加盟共識。林楷錡則為簽約金60萬元、一軍月薪7萬元，附帶激勵獎金50萬元。蔡鎮宇則是以簽約金20萬元、一軍月薪7.5萬元的條件加入，激勵獎金是30萬元。

五位新星都將在近日辦理入團相關程序，五人期待正式披上桃猿戰袍，投入中職戰場。

樂天桃猿隊宣布與五名新人達成加盟共識。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊宣布與五名新人達成加盟共識。圖／樂天桃猿隊提供

林子崴 樂天桃猿 穀保家商

延伸閱讀

中職／索沙理髮廳有口碑 連猿隊洋投都找來

他嘆月薪5萬不夠用 眾人共鳴：網路都鬼扯，這才是現實人生

中職／林政華與家扶乾媽有約定 不論出身努力拚

中職／包辦林子豪、何恆佑 統一獅選秀大豐收

相關新聞

中職／猿隊與5新人達共識 林子崴簽約金380萬加盟

樂天桃猿隊今天宣布與五名新人達成加盟共識，分別是第二輪選進的林子崴、第三輪許峻暘、第四輪林政華、第八輪林楷錡和第九輪的蔡...

中職／打線缺金卻飛龍在天 富邦這把要怎胡？

今年上半季富邦悍將勝率不到4成，戰績墊底，原本不被外界看好，沒想到下半季表現脫胎換骨，目前勝率超過5成，有強勢攻頂之勢，富邦球迷似乎已忘記，其實主力球員胡金龍消失很久了。 胡金龍6月25日因「胡

日職／隨獨立聯盟球隊練球 川崎宗則：台灣也是選項

日籍球星川崎宗則還未放棄選手生涯，今天起隨日本BC獨立聯盟栃木隊練球，他在受訪時談到未來動向，表態日本職棒並非選項，在獨...

日職／猛牛換帥重新整軍 張奕歸隊時機正好

歐力士猛牛隊的台灣投手張奕22日對西武獅先發5局無失分，拿下相隔373天的勝投，帶領歐力士以5：2贏球。功臣除了張奕之外，之前被評為A級戰犯的洋砲瓊斯（Adam Jones）演出單場雙響砲，也在功勞簿

中職／替補敲3安打 陳凱倫場下帶動氣氛時也在動腦

富邦悍將隊內野手陳凱倫本季出賽機會有限，昨天卻在五局替補上場後，繳出3安打「猛打賞」，他透露，「可能因為現在自己心態比較...

中職／雨神同行 翁瑋均第9勝再等等

樂天桃猿隊投手翁瑋均以八勝居本土最多勝，「關機」兩周後復出爭取並列領先的第九勝，卻遇到雨神攪局，前天比賽歷經四次蓋帆布，...

中職／不悶了！王柏融「一棒」 扛出安打

旅日台將王柏融的生涯最長安打荒，終於畫下句點，昨天火腿隊面對樂天隊，王柏融第二打席敲出二壘打，中止連十八打數沒有安打，這...

中職／眼神逼退洪總 陳仕朋120球完封猿

「那個眼神，就是在問我可不可以繼續投，我點頭。」富邦悍將隊左投陳仕朋以一二○球投出九局完封勝，助隊以六比○擊敗樂天桃猿隊...

中職／猛威爾、羅傑斯都太猛 獅隊延長12局擊敗兄弟

統一獅與中信兄弟隊洋投演出巔峰對決，獅隊新兵猛威爾的開箱秀，繳出6局無失分，兄弟羅傑斯更猛，投了8局沒掉分，兩隊0：0的...

中職／「累到眼睛只看得到球」高國輝敲兩分砲

昨天比賽耗時近七小時，富邦悍將隊高國輝今天帶著疲憊的身軀，繳出4支安打、3分打點，包含一發兩分砲，賽後第一句話就是喊累，...

中職／陳仕朋狂飆完封勝 本季土投第一人

土洋左投對決，本土派的陳仕朋壓倒洋投卡本特，加上高國輝敲出4安打、3分打點，包括一發兩分砲，聯手助富邦悍將隊以6：0擊敗...

中職／索沙理髮廳有口碑 連猿隊洋投都找來

富邦悍將隊洋投索沙昨天才剛先發，今天賽前改當理髮師，在客隊休息區營業起「索沙理髮廳」，營業觸角首度伸向外隊，樂天桃猿隊洋...

熱門新聞

NBA／絕殺三分氣走快艇 唐西奇：人生最美的感受

中職／打線缺金卻飛龍在天 富邦這把要怎胡？

NBA／卡盧索板凳殺出 湖人主帥：讓詹姆斯打更多無球

NBA／信守承諾現身挺獨行俠 柯瑞送弟弟意外驚喜

NBA／出言涉種族歧視引嘩然 哈瑞爾主動找唐西奇致歉

菁英盃籃賽／U18奪大專冠軍 教頭點名驚豔奇兵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。