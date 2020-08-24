中職／猿隊與5新人達共識 林子崴簽約金380萬加盟
樂天桃猿隊今天宣布與五名新人達成加盟共識，分別是第二輪選進的林子崴、第三輪許峻暘、第四輪林政華、第八輪林楷錡和第九輪的蔡鎮宇。
猿隊在今年選秀帶回九名好手，今天宣布已與五人達成合約，第二輪指名的投手林子崴，一直是穀保家商的王牌先發，擁有不可多得的左投身手。猿隊以簽約金380萬元簽下林子崴，一軍月薪7萬元，附帶70萬元的激勵獎金。
來自開南大學的強力右投許峻暘簽約金312萬元、一軍月薪8萬元，並附帶50萬元的激勵獎金。
三名外野手的部分，林政華以簽約金260萬元、一軍月薪7萬元的條件與球團達成加盟共識。林楷錡則為簽約金60萬元、一軍月薪7萬元，附帶激勵獎金50萬元。蔡鎮宇則是以簽約金20萬元、一軍月薪7.5萬元的條件加入，激勵獎金是30萬元。
五位新星都將在近日辦理入團相關程序，五人期待正式披上桃猿戰袍，投入中職戰場。
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