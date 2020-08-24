日職／隨獨立聯盟球隊練球 川崎宗則：台灣也是選項

日籍球星川崎宗則還未放棄選手生涯，今天起隨日本BC獨立聯盟栃木隊練球，他在受訪時談到未來動向，表態日本職棒並非選項，在獨立聯盟或再到台灣打球都有可能，栃木隊也是選項之一。

川崎宗則去年曾以球員兼教練身份待過味全龍隊，也在冬季聯盟留下兩場出賽，今年未回到龍隊陣中，當時領隊吳德威曾透露，川崎無意擔任教練，一心延續球員生涯，在考慮過後決定留在日本等待機會。

回到日本後，川崎宗則留在老家維持自主訓練，直到本月傳出24日起將隨栃木隊練球，他也在今天受訪表態，目標還是當球員，但他說：「沒有考慮日職」，川崎宗則表示，「獨立聯盟或是台灣都會考慮，栃木隊也是選項。」

川崎宗則對於台灣向來很有愛，曾對日本媒體分享在台灣打球的經歷，特別是龍隊陣中多小將，讓他有種回到年輕時打棒球的感覺，也期待有朝一日可以再來到台灣打球。