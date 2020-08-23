中職／昔軍中情人蘇慧倫棒球場開唱 感受不同熱情

中職樂天桃猿隊週末在主場舉行「阿迷趴」活動，今天賽後請來昔日「軍中情人」、歌手蘇慧倫演唱，蘇慧倫久違進棒球場感受不同的熱情，演唱到一半時更主動爭取站上應援小飛機。

樂天桃猿隊21日起在桃園棒球場與富邦悍將隊打3連戰，舉辦主題活動「阿迷趴」，昨天請來歌手周華健獻唱，但比賽因為雨勢影響中斷4次，直到晚間11時57分才打完，周華健開唱已經「跨夜」。

今天賽後演唱嘉賓為有「軍中情人」、「玉女掌門人」封號的歌手蘇慧倫，她透露很久之前曾經到球場看過棒球，但跟現在相比很多東西都不一樣了，以前的加油口號跟現在完全不同，「每個球員有不同的加油口號，球迷會站起來跟著跳，感覺很熱血，歌迷應該要好好學一下」。

談起近況，蘇慧倫表示，今年因為疫情關係，相信對很多人無論價值觀、感受等，都會有些影響和調整，台灣現在好不容易可以正常舉辦活動、有人與人近距離的接觸，「我覺得真的要好好的珍惜，抱持正面的心」。

在蘇慧倫的臉上似乎沒看到歲月留下的痕跡、保養的很好，談起過往「軍中情人」的封號，她笑說，大家都希望有個美好的形象，過去有榮幸擔任那樣的角色，現在年輕一代的歌手，也有喜歡他們的迷，可以帶給大家美好的感覺很好。

蘇慧倫今天演唱從耳熟能詳的Lemon tree開始唱起，依序演唱歌曲「安和」、「黃色月亮」、「戀戀真言」、「被動」，唱到「被動」時主動要求上到桃園主場應援小飛機上，最後以「在我生命中的每一天」結束演唱。