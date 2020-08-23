中職／猛威爾、羅傑斯都太猛 獅隊延長12局擊敗兄弟

統一獅與中信兄弟隊洋投演出巔峰對決，獅隊新兵猛威爾的開箱秀，繳出6局無失分，兄弟羅傑斯更猛，投了8局沒掉分，兩隊0：0的局面直到延長12局才打破，唐肇廷代打先敲二壘安打，打破鴨蛋，獅隊單局5安打攻下4分，終場以4：0擊敗兄弟。

獅隊代總教練林岳平曾以「大碗」形容猛威爾，也讓他未投先備受期待，日前在二軍出賽一場，投3.1局失5分（責失1分），出現4次保送，儘管控球不穩，但碰上獅隊先發輪值破洞，仍決定讓他在今天演出處女秀。

掃除在二軍出賽的不安內容，猛威爾以91球先發6局、無失分，只被敲出4安打，送出7次三振。

羅傑斯回歸一軍後越投越神，今天以109球先發8局，只被敲出5安打、無失分，送出7K，下半季累積出賽五戰，共投35.1局責失4分、防禦率1.02。

兩隊洋投攜手演出「大碗秀」，比分一路掛蛋，三連戰第二度打到12局，這回獅隊在12局突破封鎖，唐肇廷代打敲出安打建功後，獅隊單局進帳4分奠定勝基。