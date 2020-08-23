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中職／「累到眼睛只看得到球」高國輝敲兩分砲
昨天比賽耗時近七小時，富邦悍將隊高國輝今天帶著疲憊的身軀，繳出4支安打、3分打點，包含一發兩分砲，賽後第一句話就是喊累，「昨天打太晚了，又守了九局，打到後面，真的體會到什麼是眼睛只有球的感覺。」
悍將隊先發投手陳仕朋演出9局完封，率隊以6：0擊敗樂天桃猿隊，打線出力最大的隊友為高國輝，第七局兩分砲將比分差距擴大為5：0，也讓陳仕朋逐漸點燃想拚完封的念頭。
高國輝賽後喊累，「真的很累，昨天打太晚了，回家很快就睡了。」昨天比賽原訂下午5點開打，多次遇到雨勢攪局而暫停，拖到近午夜才打完，今天又要再上戰場，高國輝坦言吃不消，「到後面真的體會到什麼是眼睛只有球的感覺。」
高國輝表示，「到最後一打席，真的已經沒力，有點跟不太上，想辦法打到球就好。」他在最後一打席，敲出單場第四支安打。
高國輝坦言，現在年紀有了，加上天氣又熱，用了很多方式恢復，讓自己可以帶著最好的感覺出賽；儘管自承體力不比當年，他笑說：「但我還是我覺得，我比很多年輕人體力都好。」
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