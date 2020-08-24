日職／猛牛換帥重新整軍 張奕歸隊時機正好

歐力士猛牛隊的台灣投手張奕22日對西武獅先發5局無失分，拿下相隔373天的勝投，帶領歐力士以5：2贏球。功臣除了張奕之外，之前被評為A級戰犯的洋砲瓊斯（Adam Jones）演出單場雙響砲，也在功勞簿上記上一筆。

在投打兩人的活躍表現下，歐力士嚐到了將近一個月以來首度的連勝滋味。張奕的本季首勝以及瓊斯的日職單場最多的4分打點，加上昨天歐力士以逆轉贏得3連勝，瓊斯3戰連發，都發生在換掉前監督西村德文之後，歐力士換總教頭就真能起死回生、形勢一片大好？這是歐力士球迷現在最關心的地方。

猛牛季中換將頻繁 多數效果不佳

在阪神虎隊最後一年也有類似經驗的的前監督金本知憲表示：「我認為氣氛有所改變是無庸置疑的。」但金本也補充：「只有兩場比賽而已。」就過去歐力士隊史來看，並不是這麼樂觀。

自從1996年之後，歐力士猛牛隊到去年為止已經連續23年沒有奪冠，是12球團中距離冠軍最遙遠的球隊。從2000年之後，他們在季中換總教練頻繁的次數反映了球隊已經23年未奪冠、長期低迷的情況，包含這一次由西村德文換成中嶋聰已經是第5次，不過真正成功的只有2008年。當年歐力士撤換外籍教頭柯林斯（Terry Collins），由首席教練大石大二郎接任，大石接手時球隊戰績21勝28敗，後來他將球隊帶到第二名，相隔9年再度打進A級。但另外3次季中走馬上任的李（Leon Lee）、森脇浩司、福良淳一都無力回天，終究只能以墊底或是倒數第二的成績坐收。森脇浩司甚至季中接任、季中被解任都經歷過。

解決猛牛貧打 中嶋聰當務之急

現任歐力士GM的福良淳一就是2015年季中接替森脇浩司上任的總教頭，他仍對本季的歐力士抱有信心，「不是這樣的球隊（※換監督之前戰績16勝33敗4和），有很多潛力很好的選手。我們判斷還能夠反攻，因此做出了這個決定！」太平洋聯盟目前軟銀、羅德、樂天3強戰績相當接近，每天排名都有變化，日本火腿也都保持在5成勝率上下。二連霸的西武雖然暫居倒數第二，不過仍是一支不可忽視的隊伍，唯獨歐力士像是局外人一般，被另外5隊拋在後面，落後第一名有高達11場勝差。在今年太平洋聯盟僅有2個季後賽名額，例行賽場次又縮減為120場的情況下，現在的落後差距對反攻的時機來說，已經造成了相當沉重的負擔。

首先，歐力士必須先解決貧打的症狀。到22日為止，歐力士團隊總得分195分是洋聯6隊最少，也是唯一不及200分的球隊，38支全壘打也遙遙落後其他球隊。瓊斯難辭其咎，畢竟歐力士砸下2年最高總額11億日圓，就是希望藉由他補強攻擊力不足的問題，但卻因為開幕延期而造成體重增加以及調整不足，在西村德文任內瓊斯只繳出0.235打擊率、5支全壘打、23分打點的低檔成績，被評為A級戰犯毫不為過。否則以吉田正尚打出0.373打擊率，聯盟第一的身手，瓊斯如果表現正常，兩人聯手，歐力士絕對不會是現在這樣的慘狀。

蜜月行情開始 猛牛軍團重新整隊

瓊斯在中嶋聰新官上任後打出4發全壘打、8分打點，歐力士也獲得蜜月行情3連勝。雖然僅僅3場比賽，不過從用人以及調度都很明顯已經可以看出中嶋聰將充分運用他在二軍的子弟兵，走一個跟前監督不同的路。為了挽救打擊，中嶋聰從二軍拉上辻竜太郎打擊教練到一軍，並重用他在二軍監督時期所熟悉的選手。外野手杉本裕太郎以及首度打先發第四棒的中川皓太，剛上一軍就陸續建功。杉本裕太郎在昨天擊出追平分的安打，育成出身的漆原大晟更是一軍初登板就拿下救援成功，展現新人新氣象。就看這樣的大幅調整能否為球隊帶來特效藥，重演2008年當時換人的好結果。

杉本裕太郎（左）受到新監督中嶋聰重用，剛升上一軍就在昨天擊出追平比數的2分打點安打。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

張奕在這個時候復出，剛好球隊無論士氣或是攻擊力都是在往上升的時候，對他個人爭取勝投有很大的幫助。否則看看隊友的遭遇，田嶋大樹9度先發6場優質先發、防禦率2.89竟只換來1勝。強投山本由伸也9度先發5場優質先發、防禦率3.41只有3勝，7月12日之後已經近一個半月不知勝投是何滋味。

同時對歐力士團隊來說，打擊狀況如果改善，在歐力士陣中好投手眾多，強投山本由伸之外，還有田嶋大樹、山崎福也、洋投艾伯斯（Andrew Albers）等3名優質先發左投，張奕剛復出就拿下勝投，無疑將讓先發戰力如虎添翼。等到開幕戰先發山岡泰輔也能傷癒歸隊，先發投手戰力將更有看頭。雖然要從落後11場逆轉奪冠有極高難度，不過如果能重新整隊，培養出更多年輕選手，才不枉費犧牲掉今年的戰績。