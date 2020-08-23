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中職／陳仕朋狂飆完封勝 本季土投第一人

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中職富邦悍將對樂天桃猿之戰，悍將隊先發投手陳仕朋拿下生涯首次完投、完封勝。記者侯永全／攝影
中職富邦悍將對樂天桃猿之戰，悍將隊先發投手陳仕朋拿下生涯首次完投、完封勝。記者侯永全／攝影

土洋左投對決，本土派的陳仕朋壓倒洋投卡本特，加上高國輝敲出4安打、3分打點，包括一發兩分砲，聯手助富邦悍將隊以6：0擊敗樂天桃猿隊，避免三連戰被橫掃。

陳仕朋前一戰已是先發8局失3分好投，今天內容再升級，以生涯新高的120球投9局，被敲7安打、無失分，拿下本季第6勝，完封勝為中職本季第二人、本土第一人。

卡本特昨天 （8月22日）度過30歲生日，今天先聽完生日快樂歌再出賽，但悍將不送禮，第四局范國宸先以安打送回分數，第五局靠3安打和1失誤搶下2分，李宗賢和高國輝的安打各帶1分打點。

猿隊此戰讓已連續四天登板的陳禹勳和蘇俊璋休兵，賽前就期望讓卡本特多吃局數，此役投完6局用球數已達107求，第七局仍續投，先對高國麟投出保送，高國輝補上兩分砲，一併將兩兄弟打包回本壘得分。

卡本特最終先發7局共用124球，被敲9安打、失5分（責失4分），承擔敗投。

悍將隊先發投手陳仕朋賽後高舉雙臂慶賀。記者侯永全／攝影
悍將隊先發投手陳仕朋賽後高舉雙臂慶賀。記者侯永全／攝影

悍將隊先發投手陳仕朋拿下生涯首次完投、完封勝，賽後與隊友「拉弓」慶賀。記者侯永全／攝影
悍將隊先發投手陳仕朋拿下生涯首次完投、完封勝，賽後與隊友「拉弓」慶賀。記者侯永全／攝影

陳仕朋 富邦悍將

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