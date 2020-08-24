中職／打線缺金卻飛龍在天 富邦這把要怎胡?

今年上半季富邦悍將勝率不到4成，戰績墊底，原本不被外界看好，沒想到下半季表現脫胎換骨，目前勝率超過5成，有強勢攻頂之勢，富邦球迷似乎已忘記，其實主力球員胡金龍消失很久了。

胡金龍6月25日因「胡弟事件」遭冷凍，就連二軍也不用跟了，目前鮮少有人知道他的行蹤，形同「放生」，今年球季胡金龍要再上場獻技的機會十分渺茫。

令人驚訝的是，上半季開打到「胡弟事件」爆發，富邦團隊打擊率2成88(得點圈打擊率2成95)，平均每場得分5.5分，場均1.3轟，上述數據都是全聯盟最差；到了下半季富邦團隊打擊率3成09(得點圈打擊率3成58)，平均每場得分5.8分，場均同為1.3轟，這都是全聯盟最佳數據。

必須強調的是，上半季中職比賽用球恢復係數高達0.574，是名符其實的「彈力球」，下半季係數降至0.563，其他三隊攻擊數據普遍大幅下降，唯獨富邦逆勢上揚，球愈不彈打愈好。

中華職棒下半季比賽用球不彈了，但富邦悍將卻跟其他三隊逆向，反而是打得更好，讓人嘖嘖稱奇。 聯合報系資料照片

上半季球彈，有胡金龍壓陣，富邦打線慘兮兮，下半季少了胡金龍，多了張進德，球不彈，打線反倒生龍活虎，竟從聯盟最差團隊打擊數據翻身成為聯盟最佳，相信這是許多人所始料未及。

本季胡金龍出賽41場，打擊率3成10，外帶6轟、5盜、31分打點，不曾守備，都擔任指定打擊或代打。張進德出賽18場，打擊率3成55，有5轟、16分打點，火力優於胡金龍。

少了胡金龍，讓富邦教練團調度更加靈活，近期張進德都擔任指定打擊，原因是教練認為他還不熟悉對方打者，配球上較吃虧，所以捕手位置交給林宥穎、方克偉輪流蹲，如果胡金龍還在陣中，張進德可能得一直蹲下去。

在胡金龍遭到禁賽之後，悍將今年選秀首輪指名捕手張進德（左）可以暫時減少蹲捕，有較多的心力在打擊上盡情發揮。 聯合報系資料照片

胡金龍當初不慎在南英商工校友 Line群組，傳了不該傳的字句，又沒在第一時間解釋清楚，富邦球團與經紀公司災難般的公關危機處理，把胡金龍逼入險境，甚至未來有可能成為第一位當中職總教練的大聯盟資歷台灣球員，現在看起來機會也不高了，職業生涯遭遇最大危機。

可以預見的是，今年底味全龍擴編選秀，富邦球團是絕對不會把胡金龍放入18人保護名單的，但味全也一定不會選胡金龍，到頭來，富邦還是要決定如何處置他。

如果富邦選擇讓輿論冷卻，靠時間沉澱，等風頭過了，明年球季再讓胡金龍回到陣中，那麼，胡金龍與洪一中的互動勢必會被外界拿來大作文章，球團只重戰力、不重紀律態度的作法也會飽受批判。

統一獅內野手郭阜林酒駕被禁賽兩個月後歸隊了，胡金龍的懲處則是明顯更重，主要是考量會影響總教練洪一中的威信，悍將只有「揮淚斬馬謖」一途嗎？ 聯合報系資料照片

La new董事長劉保佑曾說過一句名言:「棒球不是沒有誰不能打，是沒有人才不能打。」少了胡金龍，富邦打線反倒強勢反彈，張進德強攻猛打，已取代過去胡金龍在富邦所扮演的攻擊要角；明年胡金龍將滿37歲，顛峰期已過，下一步要如何走，考驗富邦球團的智慧。