中職／替補敲3安打 陳凱倫場下帶動氣氛時也在動腦

富邦悍將隊內野手陳凱倫本季出賽機會有限，昨天卻在五局替補上場後，繳出3安打「猛打賞」，他透露，「可能因為現在自己心態比較輕鬆，下場時間少，不會去想要打怎樣，上了場就是把自己做好，其他的就交給老天吧！」

悍將隊昨天以7：10不敵樂天桃猿隊，五局在先發二壘手王正棠發生失誤後，換上陳凱倫接替，而他替補演出本季首場3安打比賽，安打數直追本季前24戰敲出的4安打。

有了昨天的好表現，陳凱倫今天馬上排進先發打線，擔任先發第八棒、二壘手。

陳凱倫笑說，他也有發現光是昨天的安打數，就快趕上本季總量，昨天可以替補繳出好表現，他說：「隨時把自己準備好，不會去想自己是不是先發，頭腦不用那麼複雜。」

陳凱倫指出，現在的出賽機會有限，他也不給自己太大壓力，在場下時就在休息室內努力帶動氣氛，但也一邊模擬如果是自己在場上，會如何去應對狀況，「在場下還是有在思考，如果是我會怎麼做，上去就不會手忙腳亂。」

陳凱倫笑說：「如果在場下嘻嘻哈哈，上去還打不好，就下去曬太陽了吧！」他表示，希望自己要在一軍表現出有價值的東西，不管有沒有上場，都希望把氣氛帶起來。