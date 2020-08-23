日職／王柏融長打中止連18打數無安 栗山英樹鼓掌

火腿隊台灣野手王柏融，旅日生涯首度先發打第1棒，今天與樂天交手，3局敲出二壘打，為本季首支長打，中止連18打數無安打、打擊率回1成，總教練栗山英樹也在休息區替王柏融拍手鼓掌。

王柏融本季一軍出賽機會不穩定、表現也不如預期，今天賽前一軍20場出賽，總計37打數僅敲出3支安打，吞下12次三振，打擊率不到1成（0.081）。

王柏融7月底下二軍調整，8月18日重回一軍，回一軍後近3場出賽都沒有敲出安打，在一軍連18打數沒有敲安。

火腿隊今天與樂天金鷲隊交手，王柏融先發打第1棒、守左外野，首局敲出左外野方向飛球出局，3局敲出中右外野方向深遠二壘打，本季首支長打出爐，上到二壘後，栗山英樹也在休息區替王柏融鼓掌，王柏融靠著對手牽制失誤上到三壘，但隊友沒有延續攻勢、沒能替球隊跑回分數。

王柏融6局吞下三振，7局攻守交換時退場，今天總計3打數敲出1支安打，賽後打擊率剛好回到1成。

今天比賽前5局兩隊都沒有拿下分數，火腿隊6局靠著松本剛、西川遙輝、渡邊諒、清宮幸太郎安打串連攻勢，單局攻下2分，2人出局一、三壘有人時，樂天隊派宋家豪登板中繼，讓石井一成敲出中外野方向飛球、沒有再掉分。

宋家豪7局續投擋不住火腿攻勢，1人出局後被中島卓也敲出二壘打，投出保送後，再被松本剛敲出三壘打失掉2分退場，接替投球的安樂智大沒有止血，被西川遙輝敲出安打掉分，這1分要算在宋家豪身上。

火腿隊7局攻勢火燙，清宮幸太郎開轟、3分砲幫助球隊將領先差距拉大至8比0領先，火腿8局再添3分保險分，順利以11比0拿下比賽勝利。

宋家豪今天中繼投0.2局，被敲2支安打失掉3分責失分，近4場出賽都有掉分，賽後防禦率升至6.00。