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中職／有拜有保佑 翁瑋均主場好投有土地公加持

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手翁瑋均。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊投手翁瑋均。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊投手翁瑋均本季在主場投出佳績，談到桃園球場好投秘密，他笑說：「可能因為我都有去球場外面的土地公廟拜拜吧！」

翁瑋均因手肘發炎跳過兩次先發，昨天重返賽場，前三局投完未掉分，球隊也取得2：0領先，無奈遇到大雨多次攪局，且都剛好發生在他投球的上半局，比賽延後開打加上三度暫停，讓他足足熱了四次身。

大雨老在他在場上投球時來攪局，且都發生在有人上壘後，翁瑋均說：「學長就說，你不要讓人上壘就不會下雨了啊！」

四局上的暫停間隔時間超過一小時，教練團早早通知他不續投，他說：「傷剛好，在旁邊丟的球數也滿多的。」錯過爭取第九勝的機會，他不覺得遺憾，「命運的安排，說不定老天不想讓我那麼快拿到勝投，給我一點挫折。」也感謝隊友朱俊祥幫自己守住壘上危機。

翁瑋均本季在主場拿下6勝1敗、防禦率3.23，和客場2勝3敗、防禦率11.01有天壤之別，差距大到球迷戲稱他「主場塞揚」。主場好投的秘密在哪？他笑說其實沒有什麼秘密，「但可能是因為我都有去外面拜拜吧！」

他透露，每個禮拜的第一天，都會去球場外面的土地公廟拜拜，或許帶來一點好運。他也提到，在主場的出賽調整比較規律，到了客場就需要重新適應，這是還需要面對的課題，「不能只在主場投好嘛！」

翁瑋均 樂天桃猿

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