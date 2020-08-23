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中職／陳禹勳、蘇俊璋連四天出賽 23日掛免戰牌

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊陳禹勳。 報系資料照
樂天桃猿隊陳禹勳。 報系資料照

樂天桃猿隊昨天9：0領先的比賽，打到動用勝利組牛棚，也讓陳禹勳蘇俊璋都是連續四天出賽，今天總教練曾豪駒打定主意，兩人今天都掛免戰牌，不論戰局如何演變，都不會用到兩人出賽。

猿隊本周比賽到後段都有贏球機會，也讓勝利組牛棚頻繁上班，昨天賽前，黃子鵬、蘇俊璋、陳禹勳都已連三天出賽，原本昨天看比賽大幅領先，希望讓他們可以休戰一天，但其他後援投手撐不住戰局，仍在第九局逼出蘇俊璋和陳禹勳。

曾豪駒表示，這陣子比數都很吃緊，「昨天大家都很辛苦，一起把比賽守下來。」他也希望勝利組以外的後援投手可以加把勁，「上去投，就不用多想投好、投不好，希望能以不讓對手輕鬆上壘的目標努力。」

今天猿隊球員異動，游朝惟下二軍，拉上洪聖欽支援，陳禹勳和蘇俊璋則是確定今天不會登板。

曾豪駒表示，今天無論什麼情況，都會讓兩人休息，「所以希望今天卡本特投球局數可以拉長一點。」

蘇俊璋 陳禹勳 曾豪駒

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