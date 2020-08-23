未來之星對抗賽／合庫打3中培隊全勝 U23鄭浩均飆速153公里

未來之星對抗賽，業餘合作金庫成棒隊一日2戰，以4比2擊敗U23中培隊，接著完成補賽以2比0擊敗U18中培隊，為此次唯一全勝中培隊的業餘球隊；U23旅美投手鄭浩均中繼飆速153公里。

未來之星對抗賽，今天繼續在台體大棒球場舉行，業餘強權合作金庫成棒隊21日與亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊交手，以2比0拿勝。

合庫昨天與U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊交手，合庫王牌投手吳昇峰先發投4局被敲2支安打，投出1次三振、無失分，U18中培隊由邱駿威先發，投4局被敲7支安打，失掉2分責失分，兩隊4局打完，合庫2比0領先，比賽因雨保留至今天。

2020未來之星對抗賽23日持續在台體大棒球場展開，U23中培隊旅美投手鄭浩均登板中繼，迎戰業餘合作金庫成棒隊，飆速153公里。（中華民國棒球協會提供）

合庫今天一日2戰，早上先與U23世界盃棒球賽中華培訓隊交手，打7局制，U23中培隊2局靠著保送、陳聖平、陽尚衛、曾宸佐接連安打，取得2比0領先。

合庫3局追分，靠著觸身球保送、失誤、觸身球保送，攻占滿壘，黃佳瑋適時安打，一棒送回2分、扳平比數，4局再靠著高育瑋安打、超前比數，7局合庫靠著接連保送，滿壘時再擠回1分保險分，順利拿下比賽勝利。

U23中培隊今天由旅美投手張景淯先發，總計投3.1局被敲2支安打，投出5次三振，失掉3分（1分責失分）、吞下敗投；旅美投手鄭浩均6局中繼登板，投1局被敲1支安打，投出1次保送，最快球速153公里、無失分。

合庫下午繼續完成與U18中培隊的比賽，昨天4局打完合庫2比0領先，今天從5局開始打，兩隊都沒有再拿分數，合庫順利以2比0拿下比賽勝利。

合作金庫成棒隊與3支中華培訓隊交手、3戰全勝，為目前為止唯一全勝的業餘球隊，展現業餘強權實力。