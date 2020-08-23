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日職／王柏融扛一棒奏效 次打席二壘安打全隊鼓掌

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融首度擔任第一棒先發。 資料照
王柏融首度擔任第一棒先發。 資料照

【王柏融賽況報導】

比賽攻守數據

●一局下，兩隊0:0，火腿隊進攻，王柏融先發第一棒面對樂天先發投手福井優也(0勝2負)，可惜打至左外野飛球出局。此半局火腿三上三下未得分，王柏融持續安打未開張。

●三局下，兩隊仍維持0:0，兩出局後，無人在壘，王柏融擊出右外野二壘安打。中止連18打數無安打低潮，也是本季首支長打，全隊鼓掌致意，打擊率提升至1成03。王柏融一度攻占三壘，但本局未得分。

【賽前報導】

日本火腿隊於今天13時(台北時間)在主場對戰東北樂天金鷲隊，排出先發棒次，將一軍表現仍陷入低潮的的台灣球員王柏融，放在第一棒並且擔任左外野守備，這是他在火腿隊第一次擔任首棒開路先鋒，力圖中止連17打數沒安打表現的情況。

王柏融於本季表現並不理想，一度下放二軍調整，雖二軍展現近7成打擊率，但19日回到一軍先發仍沒有表現，接續兩場代打上場也沒有表現，昨天則是完全沒有上場，今天卻意外排入第一棒，球隊方面應該打算要給他更多打擊機會來調整，中止連17打數無安打的宭境。王柏融本季37打數只有3支安打，打擊率0.081，不到一成。

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