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影／樂天桃猿3分差擊敗富邦悍將 周華健賽後雨中開唱

攝影中心 / 記者季相儒／桃園即時報導
昨天賽事邀請周華健賽後開唱，現場下起滂沱大雨，全場球迷仍聽得如癡如醉。記者季相儒／攝影
昨天賽事邀請周華健賽後開唱，現場下起滂沱大雨，全場球迷仍聽得如癡如醉。記者季相儒／攝影

樂天桃猿昨天在桃園主場迎戰富邦悍將，樂天桃猿派出翁瑋均對戰富邦悍將的索沙。比賽遇到巴威颱風影響，在四局上第四度蓋上帆布後仍尋求續戰，工作人員整理場地後在晚上九點恢復比賽。樂天桃猿的先發投手翁瑋均投完三局零失分，富邦悍將先發投手索沙投完三局失2分，兩隊先發投手均在整理場地復打後退場，富邦悍將第二任投手范玉禹沒有解決任何一人就被打下3分退場，接替的投手王尉永投1.1局也失3分退場，終場樂天桃猿以10：7 擊敗富邦悍將。

桃園球場本周末舉辦球迷趴，昨天賽事邀請周華健賽後開唱，現場下起滂沱大雨，全場球迷仍聽得如癡如醉。

樂天桃猿昨天在桃園主場迎戰富邦悍將，賽後邀請周華健賽後開唱，現場下起滂沱大雨，全場球迷仍聽得如癡如醉。記者季相儒／攝影
樂天桃猿昨天在桃園主場迎戰富邦悍將，賽後邀請周華健賽後開唱，現場下起滂沱大雨，全場球迷仍聽得如癡如醉。記者季相儒／攝影
樂天桃猿陽耀勳單場4支安打3分打點獲得單場ＭＶＰ。記者季相儒／攝影
樂天桃猿陽耀勳單場4支安打3分打點獲得單場ＭＶＰ。記者季相儒／攝影
終場樂天桃猿以10：7 擊敗富邦悍將。記者季相儒／攝影
終場樂天桃猿以10：7 擊敗富邦悍將。記者季相儒／攝影
樂天桃猿昨天在桃園主場迎戰富邦悍將，賽後邀請周華健賽後開唱，現場下起滂沱大雨，全場球迷仍聽得如癡如醉。記者季相儒／攝影
樂天桃猿昨天在桃園主場迎戰富邦悍將，賽後邀請周華健賽後開唱，現場下起滂沱大雨，全場球迷仍聽得如癡如醉。記者季相儒／攝影

【中央社桃園22日電】

樂天桃猿今天與富邦悍將交手，受到颱風巴威外圍環流影響，比賽打打停停，4度蓋上帆布，歌手周華健任賽後演唱嘉賓盼「撈粉」，直言為大局著想，應該不要選求雨歌「風雨無阻」。

中職樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，受外圍環流影響，桃園棒球場雨勢時有時無，原訂晚間5時5分開打的比賽，因雨延至5時40分開打。

之後分別在2局上、3局上、4局上，都因為雨勢過大暫停、蓋上帆布，一直到將近晚間9時才恢復比賽，從4局上、二壘有人開始繼續打。

桃猿隊今天賽後請來歌手周華健任演唱嘉賓，周華健表示，第一次為了棒球比賽到棒球場，沒想到雨一路戲弄大家，也笑說：「都是我的錯，我有一首求雨歌『風雨無阻』，有在今晚的歌單中，當初應該為了大局著想、不要選。」

過去曾現場看過籃球、足球賽事，周華健坦言，直覺棒球需要打很久，今天真的到球場來，沒想到棒球這麼適合一家大小同樂，「謝謝桃猿隊邀請，讓我大開眼界，下點雨是小事，觀眾也都沒有走」。

周華健回憶國小畢業時曾到台灣旅遊，當時適逢台灣少棒打國際賽，台灣民眾半夜都不睡覺在看轉播，知道台灣對於棒球的熱情。

周華健今晚歌單有老歌也有新曲，去年底出新專輯少年The Younger Me，因為疫情關係，今晚算是疫情後首場公開表演，他直言，台灣是塊福地，可以打棒球也可以演出，「我今天是來撈粉的，希望可以豐富我粉絲的年齡層」。

樂天女孩羚小鹿（楚知嫣）日前推出個人單曲「女皇作風」，今天賽前首度在球場演出，演出後受訪表示，籌備一年多的單曲，首次在自己的家演出，原本還害怕遇到颱風天無法演出，雖然天空飄雨，還好順利演出，好像作夢一樣。

羚小鹿表示，這支單曲「女皇作風」從構思到完成作品，籌備許久，也是自己第一次參與製作的個人音樂作品，過程雖然很辛苦，但是學習到許多寶貴的經驗。

樂天桃猿 富邦悍將 翁瑋均

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