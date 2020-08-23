中職／陳俊秀被彈跳球擊中臉 曾總坦言場地沒那麼舒適

因雨四度蓋上帆布的比賽，樂天桃猿隊以10：7擊敗富邦悍將隊，卻也在比賽中折損一壘手陳俊秀，他因不規則彈跳直擊臉部，鼻樑馬上腫了一塊，傷勢如何？總教練曾豪駒表示，「應該還好，等一下要再進去了解一下。」他也委婉說道，這場比賽的場地確實「不那麼舒適」。

猿隊打到近午夜12點才收下勝利，全因比賽中大雨多次來攪局，光是先發投手翁瑋均投球的半局，就連續三局因雨打斷。

場地在工作人員的搶救下，維持比賽繼續進行，猿隊一度取得9：0的領先，卻無法輕鬆收下勝利。

悍將在第七局以5支安打攻下4分，其中蔣智賢的一壘方向滾地球形成不規則彈跳，直擊陳俊秀的鼻梁，他當場倒地，隨後由梁家榮接替守備位置。

曾豪駒指出，陳俊秀的傷勢初步觀察是還好，只是皮肉傷或傷及骨頭，還要再了解。不規則彈跳傷及自家一壘手，曾總也坦承，「這場比賽的場地，確實比較不那麼舒適。」

拿下單場MVP的陽耀勳談到這場比賽有多辛苦，不諱言當然會累，但他說：「最辛苦的還是工作人員，他們才是最累的。」