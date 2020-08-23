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中職／9：0打到動用領先組 曾總：贏了卻不開心

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊陽耀勳第七局敲出陽春砲。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊陽耀勳第七局敲出陽春砲。記者季相儒／攝影

比賽歷經四次蓋上帆布，在一陣又一陣的雨勢中，樂天桃猿富邦悍將隊都狂敲17支安打，猿隊終場以10：7擊敗悍將隊，陽耀勳以4安打、3打點拿下單場MVP。猿隊總教練曾豪駒直言，這是一場贏了卻不怎麼開心的比賽，「這場本來不想用蘇俊璋陳禹勳，但最後還是幾乎所有投手都用上了。」

此戰開賽前大雨來襲，延後40分鐘開打，比賽中又三度遇到大雨中斷比賽，且全數都發生在上半局，讓翁瑋均投球三度遭到打斷。

四局上比賽暫停時間超過一小時，猿隊決定換投，翁瑋均手肘發炎缺陣兩周後歸隊首戰，留下先發3局無失分，球隊雖以2：0領先，但早早確定無緣爭取並列聯盟領先的第9勝。

未讓翁瑋均續投，曾豪駒解釋，他的傷才剛好，不希望斷斷續續的投球影響他的身體，所以決定及時換投。

索沙先發3局，丟掉2分都出現在第一局，陳晨威先敲三壘打，林立補上安打、帶有1分打點，再因暴投送分，同樣也未在第四局續返投手丘，兩隊都將戰局交給牛棚。

猿隊最多處於9：0領先，原本希望讓勝利組牛棚休息，但悍將隊後續攻勢不斷，逼得第九局仍得推上蘇俊璋和陳禹勳，兩人都是連續四天登板，第九局也讓悍將再趕2分，陳禹勳在滿壘時三振高國輝，有驚無險守下勝利。

曾豪駒坦言，「這場原本想讓勝利組休息，領先比較多的比賽，希望其他投手要能吃下來。」他說：「贏了，但不開心，還是幾乎所有投手都用上了。」

【中央社桃園23日電】

樂天桃猿隊與富邦悍將隊昨天比賽，受雨勢影響、4度暫停，比賽一路打到晚間11時57分，桃猿隊野手陽耀勳火燙手感不受影響，單場4安、7局開轟，率隊以10比7拿下勝利。

中職樂天桃猿隊昨天在主場桃園棒球場迎戰悍將隊，因為颱風外圍環流影響、雨勢不斷，比賽延後40分鐘開打，又分別在2局上、3局上、4局上，因為雨勢過大暫停、蓋上帆布，直到將近晚間9時才又繼續賽事，比賽打到差點跨夜，趕在11時57分結束，歷時4小時12分鐘。

桃猿隊首局靠著陳晨威三壘打、林立安打先馳得點，再靠著暴投跑回第2分，4局桃猿隊靠著接連4支安打串連、高飛犧牲打，單局再添3分。

桃猿隊5局靠著保送、郭嚴文安打，林承飛、陽耀勳接連二壘打、悍將守備失誤，再拿4分，取得9比0領先；悍將隊6局追回1分，7局一口氣追回4分，桃猿隊7局下半靠著陽耀勳陽春砲，送回球隊第10分。

陽耀勳手感火燙，單場敲出4支安打，貢獻3分打點，另外選到1次四壞保送，個人本季第7轟出爐，也拿下單場最有價值球員（MVP）。

因為雨勢影響、比賽打打停停，兩隊先發投手都沒有投滿5局就退場，桃猿隊先發投手翁瑋均投3局被敲4支安打，投出1次保送、無失分，桃猿隊總教練曾豪駒表示，提早將翁瑋均換下來，主要是考量他傷勢剛復原，不希望因為比賽數度暫停影響，讓他傷勢復發。

桃猿隊一度9分領先，但牛棚投手狀況不少，最後以3分差拿勝，曾豪駒表示，本來沒有打算要用到勝利組牛棚蘇俊璋、陳禹勳，勝利組投手群近期較疲勞，希望在領先較多分數時，其他投手要把局數吃下來。

曾豪駒坦言，拿下這場比賽沒有特別高興，因為等於整個投手群都用到了，23日還有一場比賽，還是要想辦法調度。

陽耀勳手感火燙，他表示比賽數度暫停，辛苦的其實不是球員，而是工作人員，4度蓋帆布、滿場跑；單場敲4安，陽耀勳笑說：「沒有策略就是最好的策略」，在場邊準備時，還有美技接殺隊友林承飛敲出的本壘後方界外球，球迷一陣歡呼，陽耀勳脫帽致意笑說：「球迷很熱情」。

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