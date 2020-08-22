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中職／兄弟打爆獅隊 魏碩成初先發5局收勝投

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

中信兄弟隊去年選秀第二指名魏碩成的一軍初先發，因保送過多，只投5局、失2分（責失1分），但打線火力相挺，兄弟終場以19：3擊潰統一獅隊，也中止對戰獅隊六連不勝。

魏碩成上周先以中繼展開生涯初登板，原本16日就要演出初先發，但因雨打亂計畫，遲了一周，今天比賽還是遇雨來亂，比賽延遲30分鐘開打，終於以先發投手之姿站上一軍賽場。

魏碩成此役控球不穩，先發5局就用95球，出現4次保送，光是第二局就3次，還在滿壘時保送陳傑憲，直接奉送獅隊分數。

兄弟第一局就靠詹子賢和周思齊兩支二壘打串聯先馳得點，陳子豪第五局敲出陽春砲，聯手幫助魏碩成帶著5：2領先、勝投資格退場，且在比賽後段持續追加分數，讓他的勝投牢牢收進口袋。

獅隊昨天已經狂燒8名投手，今天又在後段遭兄弟打線打爆，兄弟第七局灌進11分平聯盟紀錄，王勝偉代打敲出三分砲，讓比賽徹底走向失控。

獅隊八局下、兩人出局時，推出林靖凱投球，本季第二度在大幅落後的情況下推出野手登板，最快球速142公里，讓吳東融敲出游擊方向滾地球出局。

吳東融 統一獅 周思齊

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