中職／搞不定羅力 猿隊從其他球隊找靈感

富邦悍將隊洋投羅力在中職打滾八年，今年成績雖有下滑，對樂天桃猿隊卻依舊很有一套，昨天先發8.1局失3分吞敗，本季對戰防禦率仍有3.48的水準之作；猿隊拿羅力沒轍，總教練曾豪駒坦言，一直在思索對應之道，「也會參考其他球隊怎麼從他手上拿分數。」

35歲的羅力為中職近年來最穩洋投，隨著年紀增長，本季至今收下4勝6敗、防禦率4.58，壓制力不復當年勇，但對上猿隊還是可以有效壓制，本季已從猿隊身上取得3勝，對戰防禦率3.48，也優於對中信兄弟隊的7.00和對統一獅隊的6.97。

曾豪駒指出，羅力在中職這麼多年了，最大的優勢就是控球，「雖然球威有下滑，但控球還是有一定水準，也知道什麼時候要用武器球，上一次對決被安打，下一次就會有所調整。」

曾豪駒指出，猿隊打者需要更去掌握羅力的失投球，「我們也是一直在想要怎麼對他多得分，也會參考其他球隊怎麼從他身上拿分。」