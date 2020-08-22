日職／相隔372天再奪勝 張奕：相信自己的球

歐力士隊今天以5：2擊敗西武隊，先發台將張奕投5局無失分的表現，拿下自去年8月15日以後第一勝，中止個人5連敗，也是生涯在大阪巨蛋的首勝。(張奕投球影片)

張奕今天飆出最快149公里的球速，用87球投完5局後退場，總計被敲5安，送出6次三振，另有1次四壞、1次觸身，在隊友火力幫助下，取得相隔372天的勝投。

本季首戰投5局失3分吞敗，今天同樣5局，卻未失分，張奕在接受日媒「daily」訪問時表示：「從第一局開始就要全力以赴的去投球，抱持著這樣的想法站上投手丘，跟前一場登板比起來，心情上穩定許多。」

本日のヒーローは今季初勝利の張奕&2HR4打点のジョーンズ！！！

張奕｢最高です！｣



張奕 本日の成績▽

5回 87球 被安打5 奪三振6 与四死球2 失点0



ジョーンズ 本日の打撃結果▽

①遊ゴ ②左本(3) ③左本(1) pic.twitter.com/FRcBU8EIRB — 牛王 (@ORIX_cow_new) August 22, 2020

不過3、4局張奕仍遇到得點圈有人危機，一次一二壘有人、一次滿壘，最終都成功化解，張奕表示：「當然還是有遇到危機的場面，但我相信自己的球，帶著『一定能夠抓下出局』這樣強烈的心情去投，結果投起來還滿有韌性的。」

除了張奕自己的好投，隊友瓊斯（Adam Jones）也在4局下敲出三分砲，讓歐力士取得3：0領先，張奕獲得勝投機會。

瓊斯表示：「先發的張奕很努力的投球，我總要打點分數吧，這麼想著站上打擊區，最後打出全壘打，幫助球隊先馳得點很棒。」

オリックス張奕の三者連続三振 ー 外崎 栗山 中村 pic.twitter.com/d1I7Ev7Za7 — オリMaru (@ORIXFAN10) August 22, 2020

張奕退場後，接替的5名牛棚投手將失分壓在2分，而瓊斯除了4局下的三分砲外，6局下也轟出陽春砲，連兩打席開轟，小田裕也在8局下的二壘打敲回第5分。