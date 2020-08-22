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中職／不看自己出賽數據 林晨樺擺脫自我懷疑
富邦悍將隊投手林晨樺下半季成績回穩，要說最大的改變在哪？他說，今年想法單純化，不看自己的出賽數據，省去自我懷疑，「幹嘛看了讓自己痛苦，懷疑自己哪裡不好。」他說現在上場唯一的念頭，只有很珍惜每一次出賽機會。
林晨樺下半季出賽10場，防禦率僅2.00，還有2勝進袋，對比上半季的18場、防禦率4.81，表現明顯穩定不少。
他表示，一開始的調整方式不適合自己，身體感覺很疲勞，連帶影響球的品質也不好，「一直在做改變，現在就找到了屬於自己的調整方式，現階段效果真的不錯，就看能不能維持。」
除此之外，還有心的改變。林晨樺透露今年一個很大的轉變，就是完全不看比賽數據，自己出賽幾場、挨了幾發全壘打這一類的數字，他都不去看。
「看這個會讓我有壓力欸。」林晨樺笑說：「這個對我很玄，說不要被這些數據影響，但看了後不影響自己，是騙人的吧！幹嘛看了後讓自己痛苦，懷疑自己哪裡做不好。」
他表示，與其在意已經留下來的數據，更想往前看，珍惜每次出賽機會，「沒有不被打的投手，不把壓力放那麼大，就是專注在眼前的那個打者，就算挨轟，過了就過了。」
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