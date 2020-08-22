中職／再見安被陳俊秀舉起 陽耀勳：陳晨威41公斤吧

樂天桃猿隊陳晨威昨天敲出中職生涯第一支再見安打，贏球慶祝時，被隊友陳俊秀高高舉起。陳俊秀笑說因為是體型瘦小的陳晨威才辦得到，陳晨威也說：「因為我太小隻了」，一旁的陽耀勳看了當下照片驚呆，直呼：「他才41公斤吧！」

猿隊昨天在九局上被敲追平轟，錯過第一次贏球機會，但沒有多等待太久，九局下攻勢再起，陳俊秀代打選到保送後塞滿壘包，輪到陳晨威打擊，他以再見安打結束比賽，猿隊以3：2贏球。

再見勝利，全隊都很HIGH，隊友們衝上來慶祝，陳俊秀更是一把將陳晨威舉高高。

陳晨威笑說：「我當時有跳一下，所以他比較好舉。」但他也說，原本以為只是要抱一下，後來看了照片也覺得嚇一跳。

贏球瞬間出怪力，陳俊秀開玩笑說：「興奮時，應該到耀勳這程度都可以舉得起來吧！」但他也承認，如果敲出再見安打的不是陳晨威，而是其他人，應該不會輕易嘗試。

陽耀勳看了照片也覺得神奇，「怎麼會有那麼輕的男孩子，他才41公斤吧！」陳晨威自承「太小隻」，但他透露其實自己當下有跳了一下，才會讓陳俊秀這麼容易舉起。