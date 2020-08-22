中職／從陳禹勳手中敲追平轟 申皓瑋釋放壓力

只差一顆好球，就要輸掉比賽，富邦悍將隊申皓瑋昨天在輸球邊緣，不受樂天桃猿隊終結者陳禹勳腳連抖了4下才投球出手影響，敲出追平全壘打。近期致力於修正擊球軌跡的申皓瑋表示，開轟後，有覺得壓力稍微釋放。

猿隊昨天帶著一分領先進入第九局，出現罕見調度，先推出蘇俊璋解決范國宸後，再推出陳禹勳接手，而他在兩人出局後面對申皓瑋，先取得球數2好球的絕對優勢，下一球4次抖腳後才投出，申皓瑋不受影響，轟出追平陽春砲。

猿隊總教練曾豪駒昨天賽後表示，陳禹勳在取得兩好球後，還有投開空間，但太急躁想要解決打者，以致失投被對手掌握。

申皓瑋表示，陳禹勳的球速很快，前兩球有被他的停頓騙到，「但兩好球後，差不多的球都要攻擊，自己有設定位置，剛好想要的位置進來。」一棒敲出追平全壘打，他坦言有釋放壓力的感覺。

兩好球後開轟，申皓瑋提到，打擊教練一直有在提醒兩好球後的攻擊，他的心態也有微調，「一好球後，就當作兩好球去打，心態上比較謹慎。」

申皓瑋的揮棒動作曾多次被總教練洪一中點名需要修正，他也提到近期在修正揮棒軌跡，「擊到球的速度要再快一點，減少揮空。」他表示，「一直在做，要做到習慣，適應好的東西。」