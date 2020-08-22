中職／前一戰開轟卻退出先發 朱育賢左腳扭傷先代打
樂天桃猿隊強打朱育賢昨天開轟，今天卻退出先發打線，他因昨天守備時扭到左腳，儘管傷勢不嚴重，但今天只能代打出賽，明天能否回歸先發打線，還要觀察傷勢狀況。
猿隊今天在桃園球場續戰富邦悍將隊，將面對洋投索沙，昨天開轟的朱育賢，今天卻未排進先發打線。
總教練曾豪駒解釋，他在昨天第五局接李宗賢的球時拉到左腳，今天跑壘會感到不適，左腳也做了包紮，今天先退出先發打線，在比賽後段伺機代打。
陳晨威昨天埋伏第九棒建功，九局下敲出再見安打，今天改扛開路先鋒，借重他本季對戰索沙20打數，敲出7安打，打擊率達3成50的對戰優勢。
曾豪駒表示，陳晨威這陣子的打擊狀況已有回溫，加上他本季對戰索沙成績不錯，因此排在第一棒。
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