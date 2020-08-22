快訊

昔十大槍擊要犯任議會警政召委 段樹文：不是自己選的

口罩實名制第1至13期逾期 依簡訊至原來或新指定門市補領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／5局無失分 張奕勝投候選身分退場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 擷圖自畫面
張奕。 擷圖自畫面

日職歐力士隊台將張奕本季第二次先發登板，今天在主場出戰西武隊，先發5局無失分，防禦率下降到2.70，最快球速來到149公里，加上隊友三分砲支援，歐力士取得3：0領先，以勝投候選人身分退場，有望挑戰個人在大阪巨蛋的首勝。

「投球平衡、節奏」是張奕給自己的功課，今天前兩局節奏明快，首局僅被森友哉敲出1安，第2局更是對外崎修汰、栗山巧、中村剛也連送3次三振。

不過3、4局張奕連續遇到危機，3局上1出局後被金子侑司擊出一壘打，下一棒木村文紀擊出投手強襲球，張奕伸出手套未能攔截，形成內野安打，但連續收下2出局，無失分。

4局上張奕又在1出局後被連敲2安，加上不小心投出近身球打到中川剛也的右手，形成滿壘，所幸兩次飛球出局，再度安全下莊。

守住失分後，張奕也等到火力支援，歐力士隊在4局下靠著安打加上對手抓雙殺不成反失誤，站上一三壘，洋砲瓊斯（Adam Jones）將球掃出左外野大牆，形成三分砲，取得3：0領先。

5局上張奕回穩，雖然對源田壯亮投出本場第一次四壞保送，但未讓對手再上壘，投完5局用了87球後退場，總計被敲5安，送出6次三振，另有1次四壞、1次觸身。

張奕 歐力士

延伸閱讀

日職／歐力士3:0領先 張奕5局6K無失分下場待勝投

日職／22日再先發 張奕準備模式不變

日職／本季初登板 張奕挨轟記教訓

日職／被今宮健太敲全壘打成關鍵 張奕記取經驗

相關新聞

日職／六局歐力士陽春砲 4:1張奕仍勝投候選

張奕於今天在主場登板對西武隊，是他本季第二度先發，首度在主場亮相。 【賽況報導】 賽事數據 ●一局上，張奕先發上場，兩出局後，面對西武三棒森友哉被擊出左外野一壘安打，隨後一棒飛球出局

中職／陳文杰追平兩分砲 催生本季首場和局、跨夜大戰

中信兄弟隊陳文杰九局下的追平兩分砲，催生中職本季第一場和局、第一場跨日大賽，兩隊打了12局，以8：8言和，歷時5小時30...

中職／ 再見安助猿止敗 陳晨威心超嗨

只差一顆好球，樂天桃猿隊險些讓勝利溜走，陳晨威九局下以再見安打為球隊出怨氣，終場以三比二贏球，中止富邦悍將隊本季最長的五...

日職／5局無失分 張奕勝投候選身分退場

日職歐力士隊台將張奕本季第二次先發登板，今天在主場出戰西武隊，先發5局無失分，防禦率下降到2.70，最快球速來到149公...

中職／悍將李宗賢有新武器 看清球 棒更燙

近期打擊率飆破五成，富邦悍將隊李宗賢稱職扛起開路先鋒，頭上戴有上周開始使用的頭帶「祕密武器」，他笑說這不是「幸運頭帶」，...

中職／陳禹勳挨轟差點搞砸勝利 曾總：他還是最好牛棚

樂天桃猿隊九局上只差1好球，就能收下勝利，卻因守護神陳禹勳遭申皓瑋敲出追平陽春砲，讓比賽再度產生懸念。總教練曾豪駒解釋九...

中職／陳晨威再見安打 猿隊中止悍將5連勝

只差一顆好球，樂天桃猿隊守護神陳禹勳還是把勝利搞砸了，九局上兩人出局、兩好球，富邦悍將隊申皓瑋一棒轟出左外野牆外，這發陽...

日職／對決則本昂大挨K 王柏融17打數安打荒生涯最慘

旅日台將王柏融的安打荒仍在蔓延，今天對樂天金鷲隊強投則本昂大，在第八局上場代打，對決6球揮空吞下三振，已連17打數沒有安...

中職／頭帶造型無關迷信 李宗賢把球看清楚

富邦悍將隊開路先鋒李宗賢，從花蓮三連戰開始，在打擊頭盔底下戴起頭帶，打擊率在這段時間飆破五成，他笑說沒想過這是不是幸運頭...

中職／桃園球場第四次 軍機衝場揭開阿迷趴序幕

樂天桃猿隊連續八年舉辦阿迷趴（ARMY PARTY），今天賽前由軍機衝場為三天活動揭開序幕，球員穿上「勇敢之鷹」主題球衣...

中職／霸能控球突失穩 曾總：5局休息後精神力是課題

樂天桃猿隊昨天花光7：0領先，以7：8輸給統一獅隊，洋投霸能在第六局後投球表現直線下滑，總教練曾豪駒指出，他在六局後失投...

中職／專門在不舒服時開轟？高國輝重新定義健康

屢次在喊完身體不舒服後就開轟，近期受腰部不適之苦的高國輝，是否又要預約敲全壘打？他笑說：「真的只是運氣好，哪有那麼厲害。...

熱門新聞

NBA／里拉德打到脫臼仍輸球 一度想把手指扳回來

兩戰之間 爵士如何從惜敗到大勝金塊

NBA／雷納德36分領軍 唐西奇傷退獨行俠不敵快艇

NBA／柯林斯賽季提前報銷 拓荒者禁區輪替面臨考驗

NBA／柯利歸隊砍27分 爵士2勝1負領先金塊

NBA／挺獨行俠扳倒快艇 馬里安：什麼事都可能發生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。