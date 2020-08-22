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日職／5局無失分 張奕勝投候選身分退場
日職歐力士隊台將張奕本季第二次先發登板，今天在主場出戰西武隊，先發5局無失分，防禦率下降到2.70，最快球速來到149公里，加上隊友三分砲支援，歐力士取得3：0領先，以勝投候選人身分退場，有望挑戰個人在大阪巨蛋的首勝。
「投球平衡、節奏」是張奕給自己的功課，今天前兩局節奏明快，首局僅被森友哉敲出1安，第2局更是對外崎修汰、栗山巧、中村剛也連送3次三振。
不過3、4局張奕連續遇到危機，3局上1出局後被金子侑司擊出一壘打，下一棒木村文紀擊出投手強襲球，張奕伸出手套未能攔截，形成內野安打，但連續收下2出局，無失分。
4局上張奕又在1出局後被連敲2安，加上不小心投出近身球打到中川剛也的右手，形成滿壘，所幸兩次飛球出局，再度安全下莊。
守住失分後，張奕也等到火力支援，歐力士隊在4局下靠著安打加上對手抓雙殺不成反失誤，站上一三壘，洋砲瓊斯（Adam Jones）將球掃出左外野大牆，形成三分砲，取得3：0領先。
5局上張奕回穩，雖然對源田壯亮投出本場第一次四壞保送，但未讓對手再上壘，投完5局用了87球後退場，總計被敲5安，送出6次三振，另有1次四壞、1次觸身。
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