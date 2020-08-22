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日職／張奕先發對西武 二局連3K壓制對手強力打線

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日職／張奕先發對西武 三局飆第五張老K化解危機

聯合新聞網 / 整理
張奕本季第二度先發。 擷圖自畫面
張奕本季第二度先發。 擷圖自畫面

張奕於今天在主場登板對西武隊，是他本季第二度先發，首度在主場亮相。

【賽況報導】

賽事數據

●一局上，張奕先發上場，兩出局後，面對西武三棒森友哉被擊出左外野一壘安打，隨後一棒飛球出局，守住未失分。張奕此局對二棒源田壯亮投出一次三振。

●二局上，張奕投出水準之作，連續三振西武五棒外崎修汰、六棒栗山巧及七棒中村剛也，累計已送出4K。

●三局上，兩隊維持0:0，張奕在解決打出滾地球的洋將之後，九棒金子侑司擊出右外野一壘安打。接著一棒木村文紀擊出投前強襲球，形成內野安打，一= 1二壘有人，由於打中張奕手套，一度叫暫停檢查，並無大礙後，張奕續投。二棒源田壯亮飛球出局後，張奕對三棒森友哉投出三振，結束這半局。

【賽前報導】

歐力士隊台灣投手張奕將在今天迎接本季第二次先發，休息8天後，挑戰去年8月15日以來的首勝，對上西武獅隊投手内海哲也，也有機會與台將吳念庭碰頭。

張奕因手肘不適關係，今年直到8月13日才首次先發，面對軟銀隊，繳出5局失3分的成績單，其中在第2局被今宮健太敲陽春砲，加上周東佑京三壘打，丟掉2分，第5局被連敲三支安打，丟第3分。

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