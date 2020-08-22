中職／陳晨威助猿止敗 再見安 心超嗨

只差一顆好球，樂天桃猿隊險些讓勝利溜走，陳晨威九局下以再見安打為球隊出怨氣，終場以三比二贏球，中止富邦悍將隊本季最長的五連勝。

猿隊昨天在桃園球場經歷一場驚心動魄的勝利，先發投手王溢正先發七局只失一分的好投，在第九局差點被牛棚搞砸，守護神陳禹勳在兩出局、兩好球情況下，遭申皓瑋敲出追平陽春砲，比數回到二比二。

九局下，陳俊秀代打選到保送、擠成滿壘，陳晨威補上再見安打，個人生涯首度敲出再見安打，獲選單場MVP。

陳晨威把握當英雄的機會，他說當時看到前一棒被保送，認為對方（陳鴻文）不會想再保送自己，設定積極進攻，「球數處於三壞球領先，有想過再見保送，但還是抓自己想打的球攻擊，打出再見安打。」

陳晨威透露，上場前總教練曾豪駒告訴他的心法，「他叫我當作壘上沒人、不是打出去就結束的情況去攻擊」，這一棒助猿隊中止三連敗，陳晨威心情特別亢奮，「最近球隊比較不順，都是被逆轉輸球，這場比賽可以幫助球隊贏下來，特別開心。」

獅隊林安可七局上擊出三分砲。記者黃仲裕／攝影

另一地比賽，統一獅隊靠林安可在七局上三分砲超前比數，目前已累積廿六轟，在排行榜領先群雄，但九局打完兩隊八比八平手。