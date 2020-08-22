中職／賴副總統客串球評 待到最後見證跨日大戰

中職昨天中信兄弟與統一獅的賽事，賴清德副總統客串擔任球評，比賽一路鏖戰到延長賽12局，最後形成跨日大戰，讓賴副總統直呼：「這是難得的精采比賽，也是我難得的經驗。」

賴副總統應邀擔任愛爾達體育台「客串」球評，與主播吳昇府、「正牌」球評謝長亨搭檔。賴副總統是資深棒球迷，過去也會自掏腰包買票進場看球，因此對於兩隊球員的表現與紀錄如數家珍。

原本賴副總統就預告將「完投9局」，不過沒想到9局下兄弟的陳文杰轟出2分砲，一棒追平比數，讓賴副總統笑說：「愈夜愈精彩，真的超級精彩，以為（投手）避過林智勝，沒想到被陳文杰轟出去。」

一路鏖戰到延長賽，雙方都沒辦法分出勝負，最終以8比8握手言和。此戰耗時5小時30分，為本季最長比賽時間，更是史上第8場跨日大戰，賴副總統仍一路轉播到最後。

比賽結束後，賴副總統表示：「這是難得的精采比賽，也是我難得的經驗，光在家裡看都很精采了，何況是在這邊跟主播、草總（謝長亨）一起，真的是難得的經驗，非常興奮。」

賴副總統最後也專業地講評比賽，他說：「打到12局和局，而且雙方各動用了8名投手，都得到8分，真的非常精采，有全壘打、也有漂亮的守備，很少看到這麼精采的比賽。」