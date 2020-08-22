中職／陳文杰追平兩分砲 催生本季首場和局、跨夜大戰

中信兄弟隊陳文杰九局下的追平兩分砲，催生中職本季第一場和局、第一場跨日大賽，兩隊打了12局，以8：8言和，歷時5小時30分鐘，刷新本季最長比賽時間，此戰為愛爾達體育台擔任球評的副總統賴清德，也跟著一起加班。

此戰先發投手推出德保拉與江辰晏的左投對決，但這場馬拉松大戰讓兩隊各耗了8名投手，最終還是難分高下，誕生史上第八場跨日大戰。

獅隊首局就有分數進帳，陳鏞基的二壘安打帶有兩分打點，但本季挨轟數居全中職之冠的江辰晏，也馬上在一局下遭詹子賢狙擊，敲出三分砲。

打完六局，兄弟仍以6：4領先獅隊，第七局戰局風雲變色，兄弟推出剛返一軍的蔡齊哲登板，一個人都沒有解決、丟掉4分，郭阜林先在一、二壘有人時敲出安打，帶有1分打點，林安可隨後補上三分砲、本季第26轟出爐，這發全壘打讓獅隊取得8：6領先。

獅隊的2分優勢在九局下失守，終結者陳韻文先保送蘇緯達，隨後被陳文杰敲出追平兩分砲，戰成8：8平手，比賽進入延長後，沒有任何一方可以再下分數，比賽打到跨過午夜12點才落幕。