未來之星對抗賽／林暉盛飆152公里火球率U23取勝

未來之星對抗賽，由U18及U23兩支中華培訓隊交手，U23的先發投手林暉盛目前效力美職道奇隊，今天投4.1局僅失2自責分，最速球飆到152公里，加上牛棚聯手壓制，以4比3取勝。

為協助因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情沒球季打的旅美球員維持比賽手感，同時讓中華培訓隊以賽代訓，中華民國棒球協會舉辦「未來之星對抗賽」。

U23今天推出林暉盛先發，投4.1局，最快球速飆到152公里，被擊出5支安打，送出2次三振，失3分含2自責分。U18先發投手陳委聖先發5.2局，被擊出7支安打，送出5次三振，失3分中僅1分責失。

勝負關鍵在牛棚，U23啟用4名投手巴青少、侯羿輔、李家成與林凱威，除了巴青少1.2局外，其他都投1局無失分。U18中繼投手林韶恩0.2局被擊出2支安打，投2次保送，包含被代打的曾宸佐敲清壘三壘安打，遭逆轉比分，U18最終就以3比4吞下對戰2連敗。

晚上由亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊及合作金庫對戰，合庫展現老牌勁旅的實力，靠著投手王政浩與許凱翔2人聯手賞給亞大棒培訓隊9次三振，封鎖對方打線，合庫最後就以2比0擊敗亞大棒，也是業餘隊的第1勝。

棒協理事長辜仲諒今天到場鼓勵3支培訓隊，期盼大家不要因為國際上疫情停賽而鬆懈，而是要把握台灣能夠正常比賽，「協會也特地籌辦對抗賽，透過交互對戰的機會，互相學習，讓大家能夠在球技與經驗上都有提升，未來能為國家爭取更多的榮譽。」