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中職／陳禹勳挨轟差點搞砸勝利 曾總：他還是最好牛棚
樂天桃猿隊九局上只差1好球，就能收下勝利，卻因守護神陳禹勳遭申皓瑋敲出追平陽春砲，讓比賽再度產生懸念。總教練曾豪駒解釋九局上調度，他說賽前就通知牛棚，將分工第九局，此戰雖險些被陳禹勳搞砸勝利，但他強調對陳禹勳的信任度並沒有任何改變，「他還是我們最好的後援投手。」
猿隊今天靠陳晨威的再見安打，以3：2險勝富邦悍將隊，中止三連敗，也讓悍將的五連勝畫上句點。
王溢正和羅力合演這場投手戰，但猿隊第九局的牛棚接力也很搶戲，蘇俊璋先登板解決范國宸後，再換上陳禹勳接手，他先三振王正棠後，面對申皓瑋取得兩好球領先，下一球卻讓全場猿迷啞口，申皓瑋敲出追平比分的陽春砲。
曾豪駒解釋，賽前就有和牛棚說，考慮到投球品質，每個人處理一部分；談到對決申皓瑋的打席，曾豪駒說：「兩好球後，還有空間可以投開，但陳禹勳在兩好球後，太過急躁想要解決打者。」
陳禹勳近六場登板，已有五場丟分，曾豪駒表示，陳禹勳的終結者定位不會有更動，「他還是我們最好的後援投手，只是現在比分接近的比賽多，一被打長打，比賽就容易翻盤，這是還要再修正的地方。」
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