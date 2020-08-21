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中職／陳晨威再見安打 中止悍將5連勝

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊九局下靠陳晨威敲出再見安打，以3：2中止悍將本季最長的5連勝。圖／聯合報系資料照片
樂天桃猿隊九局下靠陳晨威敲出再見安打，以3：2中止悍將本季最長的5連勝。圖／聯合報系資料照片

只差一顆好球，樂天桃猿隊守護神陳禹勳還是把勝利搞砸了，九局上兩人出局、兩好球，富邦悍將隊申皓瑋一棒轟出左外野牆外，這發陽春砲讓比賽回到2：2，王溢正的勝投也飛了。猿隊九局下靠陳晨威敲出再見安打，以3：2中止悍將本季最長的5連勝。

猿隊此戰由王溢正相隔15天再先發，對決富邦悍將隊洋投羅力，兩人雙雙演出好投，攜手上演投手戰。

羅力第一局先挨林立陽春砲，這也是桃園球場第1600轟，第二局輪到朱育賢開轟，兩發全壘打帶給猿隊2：0領先。

高國輝前役腰部不適提前退場，今天依然出現在先發打線，在第四局敲出陽春砲，本季第16轟，8發出現在下半季。

2：1的比數一路掛到第九局，猿隊先推出蘇俊璋解決一人次，再由守護神陳禹勳關門，沒料到卻在面對申皓瑋時搞砸勝利，只差1好球就能收下勝利，下一球卻被申皓瑋轟成追平陽春砲。

王溢正以105球投7局，僅因高國輝的陽春砲失分，連續兩場先發繳出7局失1分的優質成績單，找回本土王牌身手，但這場好投沒能收下勝投。

富邦悍將 樂天桃猿 陳晨威 王溢正

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