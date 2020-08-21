日職／對決則本昂大挨K 王柏融17打數安打荒生涯最慘

旅日台將王柏融的安打荒仍在蔓延，今天對樂天金鷲隊強投則本昂大，在第八局上場代打，對決6球揮空吞下三振，已連17打數沒有安打，刷新他在日職、中職連續最多打數沒有安打紀錄；樂天終場以4：1擊敗日本火腿隊。

日本火腿隊今天進行與樂天六連戰的第四戰，王柏融未排進先發打線，兩隊打線前五局掛蛋，樂天在第六局靠島内宏明的安打先馳得點，第七局追加保險分，取得2：0領先。

王柏融在第八局兩人出局後代打第九棒，對決則本昂大，在2好3壞後，第六球讓王柏融揮空吞下三振，推進連續第17打數沒有安打，打擊率也下滑到0成81。

王柏融在中職的連續最多打數沒有安打紀錄為16打數，出現在2018年8月，今天再度代打沒有安打後，寫下職棒生涯最漫長的安打乾旱期。

王柏融本周回到一軍後先發一場、代打兩場，6打數都沒有安打，本季累積共在一軍出賽20場，41打席、37打數敲出3安打，打擊率僅0成81。