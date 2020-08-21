中職／頭帶造型無關迷信 李宗賢把球看清楚

富邦悍將隊開路先鋒李宗賢，從花蓮三連戰開始，在打擊頭盔底下戴起頭帶，打擊率在這段時間飆破五成，他笑說沒想過這是不是幸運頭帶，但確實感覺最近把球看得比較清楚。

李宗賢近兩周以頭帶造型上場，他透露因為自己最近頭髮留比較長，剛好廠商有出新商品，他在上周花蓮三連戰開始戴，接下來的四場出賽，21打數敲出11安打，打擊率高達5成24。

李宗賢在8月3日單周17打數僅敲出1安打，打擊率只有0成59，戴上髮帶迸發超過5成打擊率，但李宗賢自認無關迷信，「只是因為頭髮留比較長，感覺有點扎眼睛，汗也比較容易流下來，所以從花蓮的比賽開始戴。」

雖然不是幸運頭帶，但李宗賢也說，可能還是多少對打擊有點幫助，他笑說：「有感覺把球看得比較清楚。」