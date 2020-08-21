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中職／霸能控球突失穩 曾總：5局休息後精神力是課題

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊洋投霸能前役在第六局後投球表現直線下滑，總教練曾豪駒指出，他在六局後失投變多，被獅隊打者掌握。 記者蘇健忠／攝影
樂天桃猿隊洋投霸能前役在第六局後投球表現直線下滑，總教練曾豪駒指出，他在六局後失投變多，被獅隊打者掌握。 記者蘇健忠／攝影

樂天桃猿隊昨天花光7：0領先，以7：8輸給統一獅隊，洋投霸能在第六局後投球表現直線下滑，總教練曾豪駒指出，他在六局後失投變多，被獅隊打者掌握，「不只是霸能，很多投手在五局休息後，心態上還沒完全準備好。」就容易在六局後失穩。

霸能昨天前五局只讓獅隊敲出1安打、1保送，表現虎虎生風，但第六局狀況來得突然，出現2次保送後，接續被敲3支安打掃回3分，開啟獅隊的逆轉秀。

霸能在第八局續投，依然未能穩住陣腳，猿隊接連派上朱俊祥、蘇俊璋解危，仍讓獅隊在這個半局攻下4分，將戰局追成7：7平手，進而在第九局挨了郭阜林的全壘打輸球。

曾豪駒指出，「霸能昨天一開始真的投得不錯，但第六局失投變多，保送對方後造成失分。」他也提到，感覺他在第六局球威與壓制力仍在，因此第七局才讓他續投，「壘上有人後換投，想要止血，但對方打得更好。」

談到霸能在五局前後的落差，曾豪駒指出，五局休息後的心態調整，是很多投手的課題，精神力要及時準備好再上投手丘，「目前來看，霸能的表現還算穩定，就是六局後的體力調節和專注度。」

曾豪駒 樂天桃猿

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