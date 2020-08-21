中職／專門在不舒服時開轟？高國輝重新定義健康

屢次在喊完身體不舒服後就開轟，近期受腰部不適之苦的高國輝，是否又要預約敲全壘打？他笑說：「真的只是運氣好，哪有那麼厲害。」

本周三出戰中信兄弟隊時，高國輝在第七局揮空三振後，出現用手扶腰的畫面，下個半局即退場休息，換上林哲瑄接替他的位置。

高國輝的腰部已是老毛病，他說當時本來有意再守一局看看，但教練對他很保護，一看他腰不舒服，馬上就決定換人。

今天先發名單排出，高國輝擔任左外野手、第三棒，他說：「沒事了，休兩天就好很多了。」

他表示，「現在對我來說，還可以練球、可以出賽，就是健康的狀態，真的不健康的話是連練球都不行。」被笑說重新定義健康，但高國輝不這麼認爲，他說：「打到這個階段，球員不可能完全沒有不舒服。」

過往常在喊完不舒服後就敲全壘打，高國輝的「不舒服」，已被球迷視為開轟暗示，他承認自己也在網路上看過這些留言，「但真的只是運氣好，一切都是巧合，哪有那麼厲害。」