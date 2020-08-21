日職／22日再先發 張奕準備模式不變

歐力士隊台灣投手張奕將在明天迎接本季第二次先發，休息8天後，挑戰去年8月15日以來的首勝，對上西武獅隊投手内海哲也，也有機會與台將吳念庭碰頭。

張奕因手肘不適關係，今年直到8月13日才首次先發，面對軟銀隊，繳出5局失3分的成績單，其中在第2局被今宮健太敲陽春砲，加上周東佑京三壘打，丟掉2分，第5局被連敲三支安打，丟第3分。

回顧首次先發，張奕在接受日媒「daily」訪問時表示，「雖然很興奮，但跟過去的感覺不同，以往先發前都會感到緊張，當天卻沒有，畢竟距離上一次先發已經相隔10個多月，從第一局開始就有種不安定的感覺，直到被今宮開轟，好像才打開開關。」

本季初登板雖然吞敗，但張奕三次面對當時太平洋聯盟狀況最好的打者柳田悠岐，都能成功解決，還賞給他兩次三振，張奕表示：「當時抱著絕對不想被柳田敲安打的心情。」

不過張奕也認為，不能只針對柳田，應該要防備所有打者，「比賽還是輸了，就算壓制了柳田，但球隊輸球也沒意義，我有反省這點。」

休息8天後再出賽，張奕在準備上未做太多改變，希望維持在二軍的準備模式。

張奕上一次先發歐力士隊監督還是西村德文，但如今他因球隊戰績不佳辭職，由二軍監督中嶋聰代理，張奕表示，監督換人對球隊會有什麼影響自己不是很清楚，「我自己來說，還是會全力以赴。」