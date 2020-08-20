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中職／獅隊牛棚踩剎車 林岳平：我們沒放棄

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊先發投手潘威倫。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊先發投手潘威倫。記者蘇健忠／攝影

統一獅隊靠著郭阜林的陽春砲，以8：7擊敗樂天桃猿隊，從0：7的劣勢逆轉勝，總教練林岳平表示，球隊從不被看好到贏球，「我們沒有放棄。」

猿隊前四局打完取得7：0領先，不過前5局投得虎虎生風的霸能，從6局開始掉分，總計6.1局失6分，雖然送出生涯最高的9次三振，仍無關勝敗。

獅隊代打的潘武雄從蘇俊璋手中敲出一壘打，將比分追平為7：7，這一分算在接替的朱俊祥帳上，林岳平表示，剛好6、7局對方給了機會，連續的保送加上安打串連得分，「關鍵還是武雄的安打，沒有追平的話，也許我們是輸球的。」

9局上平手僵局，剛從酒駕事件解禁歸隊的郭阜林，從陳禹勳手中一棒敲出左外野全壘打，超前比分，幫助球隊拿下勝利。

郭阜林連續兩場為獅隊打回勝利打點，林岳平表示，阜林本來就是球隊主要的右打者，希望他接下來可以做得更好，「在場上沒有犯錯的空間。」

獅隊投手潘威倫前兩場都繳出優質先發，今天僅投3.2局就被敲10支安打，丟掉7分退場，不過中繼的4任投手守住失分，林岳平表示：「近期牛棚表現好，有踩住煞車，才有機會追平。」

猿隊7局下幾支強勁深遠飛球都在全壘打牆邊被接殺，林岳平表示：「那時候看起來每一棒都可能超前，我們的運氣比較好一點。」

樂天桃猿隊先發投手霸能。記者蘇健忠／攝影
樂天桃猿隊先發投手霸能。記者蘇健忠／攝影

林岳平 郭阜林

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