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中職／敲出致勝轟 郭阜林心態不敢放鬆

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊郭阜林（右）九局上敲出陽春砲。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊郭阜林（右）九局上敲出陽春砲。記者蘇健忠／攝影

統一獅隊面對0：7的落後不斷追趕，最終靠著郭阜林在9局上的陽春砲，以8：7後來居上，擊敗樂天桃猿隊，拿下二連勝，郭阜林也克服對戰陳禹勳連12打數無安打的乾旱。

猿隊靠著陽耀勳生涯第7次的首局首打席全壘打，加上2局林立兩分打點二壘打，很快取得領先，4局下5支安打攻下4分，再將領先優勢擴大到7：0。

得分來得快也花得快，前5局無失分還送出8次三振的霸能，6局開始卻連遭狙擊，第6局單局就被敲3安，加上2次四壞，丟掉3分，7局續投又被敲2安，還有1次觸身，失2分後退場。

猿隊接手牛棚未能止血，獅隊蘇智傑先從朱俊祥手中敲出二壘打，這1分打點算在霸能帳上，再度換投後，代打的潘武雄也從蘇俊璋手中敲出一壘打，將比分追平為7：7，這一分算在朱俊祥帳上。

9局上平手僵局，剛從酒駕事件解禁歸隊的郭阜林，從陳禹勳手中一棒敲出左外野全壘打，超前比分，幫助球隊拿下勝利，郭阜林表示：「抓偏高的球，不管什麼球，我就是出棒。」

郭阜林生涯對陳禹勳前12打數都未敲安，今晚守備時看到陳禹勳在一旁熱身，心中也在煩惱如何應戰，郭阜林說：「最後就想簡單點，回歸到原本，抓紅中去做攻擊。」

連續兩場為球隊敲出勝利打點，郭阜林表示，心情上還是保持平靜，就怕太亢奮，導致得失心太大，開轟繞壘時雖然覺得很開心可以幫助球隊，「但還有一局要防守，壓下這個情緒，好好守起來。」

雖然開轟，但郭阜林不敢放鬆，他說：「每天還是會給自己壓力，警惕自己，希望未來像這兩場一樣，繼續為球隊加油，貢獻自己微小的力量。」

郭阜林 陳禹勳

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