日職／火腿遭樂天敲追平轟 王柏融連16打數無安打

日職日本火腿隊王柏融今天代打上場，擊出二壘方向滾地球出局，已經連16打數沒有敲出安打；火腿雖然本來取得領先，不過9局上被樂天的島內宏明轟3分砲追平，以3比3戰和。

火腿1局下展開攻勢，西川遙輝選到保送後，松本剛敲出安打，形成一、三壘有人，接著中田翔擊出滾地球，帶有1分打點；4局下中田翔轟出一發陽春全壘打；7局下渡邊諒敲安打後，清水優心再補上1打點安打，火腿取得3比0領先。

不過9局上樂天金鷲的島內宏明，從火腿後援投手秋吉亮手中轟出3分全壘打，一棒追平比分。

9局下王柏融上場代打，不過擊出二壘方向滾地球出局，連16打數沒有安打出現，上一支安打已是7月11日的事情，打擊率下降至0.083。雖然王柏融18日升一軍後還未敲安打，不過火腿總教練栗山英樹昨天曾對日媒說：「我還是相信他（王柏融）一定是個好打者。」

進入到延長賽，火腿隊10局下靠著西川遙輝敲出安打，松本剛犧牲觸擊成功，以及投手對近藤健介投故意四壞球保送，一度進占一、二壘，不過最終還是沒能得分，雙方以3比3握手言和。