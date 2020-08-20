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日職／王柏融代打未敲安 打擊率再下滑
日職火腿隊台將王柏融今天再度出賽，9局下代打敲出二壘方向滾地球出局，回歸一軍後，安打仍未開張，打擊率下降到0.083。
王柏融昨日重返一軍擔任先發，然而4打數未敲安，賽後打擊率掉到0.086，不過監督栗山英樹仍對他有信心，「他是很好的打者這件事無庸置疑，我也會繼續相信他。」
火腿今天9局上牛棚放火丟3分，導致比賽回到原點，兩隊以3：3戰平，進入9局下，王柏融在1出局後，代打捕手清水優心，面對低肩投手牧田和久，1好1壞後揮棒敲出二壘滾地出局。
比賽進入延長賽，王柏融也被換下場，今日代打1打數無安打，目前在一軍已連16打數無安打。
王柏融在7月26日被下放二軍後，在二軍出賽8場，總共19打數敲出13支安打，打擊率高達6成84，也在18日重新升上一軍。
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