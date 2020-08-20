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中職／泉裕泰為樂天桃猿開球 棒球是台日重要連結

中央社 / 桃園20日電

日本駐台代表泉裕泰今天到中職樂天桃猿主場開球，泉裕泰表示，棒球是台日之間很重要的連結，希望未來透過棒球，跟台灣的關係更上一層樓，也感謝桃園在疫情期間捐贈醫療物資。

原本日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰安排在5月22日參觀樂天桃猿球賽，不過當時因遇雨取消，延到今天進行。桃猿隊邀請泉裕泰及其團隊參訪桃園忠烈祠，並與桃園市長鄭文燦一同觀看樂天桃猿隊比賽。

泉裕泰表示，今天到忠烈祠已經祈求桃猿隊能夠奪下勝利，也非常感謝鄭文燦，「因為在台灣疫情還很辛苦的時候，桃園就給友好城市千葉、成田、宮崎等等捐贈醫療物資，包含口罩，再次表達由衷感謝。」

泉裕泰也說，棒球交流是台日之間很重要的連結之一，希望以後透過棒球交流，能跟台灣的關係更上一層樓。

鄭文燦則表示，日本與台灣在歷史、現在、未來，都有非常密切的關係，棒球交流也代表台日友好，台灣的棒球是國球，且從日本傳入已經100年，很多棒球術語也都跟日本一樣。

鄭文燦指出，樂天桃猿隊是目前中職球隊當中，唯一由日方投資經營，樂天在仙台也有金鷲隊，「這代表台日之間的棒球文化，可以促進彼此的友誼，我們也很希望疫情解封之後，我們的棒球可以到日本交流，日本的棒球可以來台灣春訓，高中的棒球隊也可以透過打球建立更好的友誼。」

泉裕泰今天來到桃園國際棒球場，鄭文燦說，桃園球場是一個棒球聖殿，「希望他來以後桃猿隊可以4連霸，目前正在努力中，我相信會愈打愈好。」

棒球 樂天桃猿 中職

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