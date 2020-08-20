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中職／陳韻文上下半季落差 餅總不擔心
統一獅隊終結者陳韻文上、下半季成績落差大，防禦率從上半季的1.09，到下半季暴增為4.82，救援投手出身的總教練「餅總」林岳平認為，救援投手的防禦率不是重點，「重要的是能不能幫球隊守下勝利的那1分。」
陳韻文上半季出賽26場，失3分，8次救援成功，2次救援失敗，是四隊中最穩定的終結者之一，不過到了下半季，10場出賽已失5分，雖然5次救援成功，但也失守2次。
對於陳韻文數據上的改變，林岳平並不擔心，「每一場的狀況不一樣，重點是如何保有贏球的那1分，狀況多只是過程中會有點提心吊膽而已。」
林岳平生涯拿下129次救援成功，為聯盟第一多紀錄，雖常上演推壘包的「大餅劇場」，但仍能自己收拾殘局，林岳平記得獅隊前一任終結者凱薩曾對自己說過，「過程不重要，救援投手就是要守住勝利。」
林岳平認為，除了終結者，前面7、8局的銜接工作同樣重要，如果無法維持領先到第9局，救援投手也沒機會。
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