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中職／獅隊外野左打6人 教頭考慮右打羅國龍加入競爭

中央社 / 桃園20日電
統一獅隊羅國龍重返一軍。聯合報系記者蘇志畬／攝影
統一獅隊羅國龍重返一軍。聯合報系記者蘇志畬／攝影

中職統一獅外野人力多達7人，其中又有「外野3帥」陳傑憲、林安可、蘇智傑，不過多達6人是左打，因此教頭林岳平考慮，若右打羅國龍打出一樣優秀的成績，可替換一名左打。

獅隊「外野3帥」陳傑憲、林安可、蘇智傑打擊火力凶猛，是打線中的關鍵角色。陳傑憲打擊率高達3成84，大部分擔任第一棒帶動攻勢；林安可則是以25轟暫居中職全壘打王，打擊率3成28；蘇智傑則是以23轟緊追在後，雖然前陣子陷入低潮，但修正擊球仰角後，昨天比賽也有好表現。

不過現在獅隊外野人力充沛，除了陳傑憲、林安可、蘇智傑，還有年輕小將張偉聖、資深球員潘武雄、唐肇廷及昨天升上一軍的羅國龍，共有7名外野手。

談到獅隊的外野調度，總教練林岳平表示，有一個名額會是洋投猛威爾這週升一軍的空間。羅國龍傷癒復出後，昨天升上一軍，於7局下代守，林岳平說明，有空間的話，這幾場都會讓羅國龍上場試試看，如果能打出隊上其他左打的成績，考慮替換掉一名左打。

現在外野7名選手中，僅羅國龍是右打，其他6人全部都是左打，林岳平指出，要穿插不同類型的選手，但前提是羅國龍要先打出一樣的成績。

羅國龍近3年受到傷勢影響，沒辦法固定出賽，成績最突出的是2016年，出賽111場打擊率3成28。

羅國龍 林岳平 林安可

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