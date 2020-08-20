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中職／吳德威請辭味全龍領隊 任中傑暫代職務
味全龍隊回鍋中職後的首任領隊吳德威今天透過個人部落格表示，因個人健康因素請辭，球團也證明此事，職務將由資深顧問任中傑代理，目前與新秀談約等相關業務，仍會照原定計畫進行。
吳德威在個人部落格發表一篇「揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」為題的文章，內容提及，個人身體在3月份開始出狀況，7月份在醫院的建議下，不得不放棄領隊職務，向公司正式遞出辭呈，也相約以球迷身分，明年味全龍隊一軍首戰再相見。
味全龍隊表示，吳領隊因個人健康因素請辭，職務將由資深顧問任中傑代理，相關業務與新秀簽約洽談，依原訂計畫進行，不受影響；任領隊資歷豐富，曾帶領過上一代味全龍隊及前興農牛隊，球團將借重其專業，持續推動球隊發展。
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