中職／一度懷疑能否再投球 林柏佑歸隊一軍

樂天桃猿隊今天將林柏佑拉上一軍，填補王躍霖缺陣時的牛棚戰力，回到桃園球場，林柏佑在停車場遇到好友王溢正立刻被虧，「年紀有了，身體要好好照顧啊。」

總教練曾豪駒表示，王躍霖因為手有些不舒服，所以下二軍，休息10天後再看看狀況，這段期間拉林柏佑上來，定位在6、7局，第8局改交給蘇俊璋。

林柏佑開季出賽3場後，就因脊椎神經壓迫導致腳麻，下二軍休養，距離上次一軍出賽已相隔126天，林柏佑坦言對晚上出賽有點陌生，「還是保持一點亢奮的心情，很想要比賽。」

這次神經壓迫雖是新狀況，但跟林柏佑的椎間盤突出舊傷有些關係，也導致大腿、腳底板都出現發麻、使不上力的狀況，林柏佑說：「當下覺得，以後還可以丟球嗎？」

幸好林柏佑的疑惑在醫生評估後加上開始正常傳接球獲得解答，花了3個月復健，第1個月完全休息，第2個月開始重訓，第3個月才開始進牛棚投球。

林柏佑從7月29日才開始在二軍出賽，如今回到一軍，林柏佑感謝二軍教練團給予自己調整空間，防護員也提供不少幫助，「二軍投第一場完，防護員很緊張的關心，自己投完有比較安心一點。」

由於傷勢部位關係，醫生也提醒林柏佑，在做彎腰、起床等動作要特別注意，不過投手可能遇到突襲短打，林柏佑表示，在二軍都有做過各種方位的接滾地球、傳球測試，只要熱身充足，就不是大問題，

今年9月16日將滿34歲，林柏佑也知道開始要注意年紀，這次傷後歸隊，為了要減輕脊椎負擔，要加強核心、髖關節附近肌肉，幫助支撐。