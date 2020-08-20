日職／重返一軍無安打 栗山監督仍相信王柏融

王柏融二軍表現爆發重返一軍，結果昨天重返先發打擊卻又掛零，火腿也不幸以2:12大比分敗給樂天，針對王柏融打擊落差，監督栗山英樹選擇相信王柏融的能力。

王柏融昨天暌違升上一軍，擔任第6棒指定打擊，有4次打擊機會，不過首打席對涌井就敲雙殺打，次打席打出滾地球卻不夠強勁，直直滾到投手前，難逃出局，隨後一棒二壘飛球直接被接殺。最後一個打席，第9局對上同為台灣旅日的投手宋家豪，一樣敲出投手前滾地，4打數全落空。

雖然王柏融剛回歸一軍，但相比在二軍8場19打數敲13支安打，打擊率高達0.684，外帶1轟4打點的好表現，一軍先發明顯落差甚大。好在栗山英樹尚未放棄王柏融，根據日媒《體育報知》報導，栗山英樹表示：「我還是相信王柏融是一名好打者。」