日職／重返一軍無安打 栗山監督仍相信王柏融
王柏融二軍表現爆發重返一軍，結果昨天重返先發打擊卻又掛零，火腿也不幸以2:12大比分敗給樂天，針對王柏融打擊落差，監督栗山英樹選擇相信王柏融的能力。
王柏融昨天暌違升上一軍，擔任第6棒指定打擊，有4次打擊機會，不過首打席對涌井就敲雙殺打，次打席打出滾地球卻不夠強勁，直直滾到投手前，難逃出局，隨後一棒二壘飛球直接被接殺。最後一個打席，第9局對上同為台灣旅日的投手宋家豪，一樣敲出投手前滾地，4打數全落空。
雖然王柏融剛回歸一軍，但相比在二軍8場19打數敲13支安打，打擊率高達0.684，外帶1轟4打點的好表現，一軍先發明顯落差甚大。好在栗山英樹尚未放棄王柏融，根據日媒《體育報知》報導，栗山英樹表示：「我還是相信王柏融是一名好打者。」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言