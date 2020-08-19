中職／蘇智傑找回手感轟3分砲 獅隊中止3連敗

統一獅隊靠著剛歸隊的郭阜林敲回超前安、在花蓮找回手感的蘇智傑敲出3分砲，以8：4擊敗樂天桃猿隊，中止3連敗，戰績緊咬龍頭富邦悍將隊。

6局上面對1：2落後，潘武雄高飛犧牲打先追一分，郭阜林的一壘打將比數超前，7局上蘇智傑再補上一發三分砲，將比數拉開到6：2；猿隊雖在7局下追回2分，不過9局上獅隊也從陳禹勳手上再拿2分，維持保險分差距。

蘇智傑7月下旬遇到連11場未開轟的低潮，不過8月12日在花蓮敲出單場兩轟後，今天再度開轟，蘇智傑表示，因為之前在修正打擊動作，不過從花蓮的第一支全壘打後，「就慢慢找回感覺了，也是我想要的。」

蘇智傑今年在桃園球場打擊率不到兩成，他認為，不會因為球場而打得好或不好，還是看當天狀況去比賽，而加上今晚的三分砲，本季個人23轟中，有2發苦主都是蘇俊璋，蘇智傑說：「有時候三振，有時候就全壘打，都是有來有往。」

郭阜林日前因騎車酒駕遭球團禁賽2個月，解禁後今天回到一軍，首場先發出賽就貢獻勝利打點，守備上也有美技演出，總教練林岳平認為，郭阜林今天表現不錯，「教練團也沒什麼好苛責的。」

不過林岳平也指出，既然郭阜林曾經做過不好的行為，在場上就不能有太多瑕疵，要用表現去挽回錯誤，且往後要更謹言慎行。

獅隊先發投手布雷克投5局僅被3支安打，失2分，奪下第二勝，林岳平賽後表示，布雷克前3局雖僅被敲1支安打，不過因對方不斷纏鬥，導致用球數偏多，5局後雖然仍可續投，不過當時落後1分，保險起見推出牛棚。